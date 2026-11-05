El Brighton ganó en el campo del Getafe el jueves 5 de noviembre en la jornada 3 de la Conference League.
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En los 18 partidos se han marcado 42 goles, con 10 victorias locales, 3 victorias a domicilio y 5 empates.
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Resultados de la jornada 3 de la Conference League
|Fecha
|Partido
|Resultado
|jue. 5/11
|Aarhus-SC Braga
|0-0
|jue. 5/11
|Atalanta-Kairat Almaty
|1-1
|jue. 5/11
|FC Midtjylland-Ajax
|1-6
|jue. 5/11
|FC Thun-Heart Of Midlothian
|3-1
|jue. 5/11
|FK Crvena Zvezda-Inter Club d’Escaldes
|2-1
|jue. 5/11
|KuPS-Gent
|0-0
|jue. 5/11
|Lincoln Red Imps FC-HNK Hajduk Split
|1-0
|jue. 5/11
|Mjallby AIF-Borac Banja Luka
|2-0
|jue. 5/11
|Trabzonspor-SC Freiburg
|0-1
|jue. 5/11
|FC Copenhagen-FC Iberia 1999
|2-1
|jue. 5/11
|FC Lugano-Kauno Žalgiris
|3-0
|jue. 5/11
|Getafe-Brighton
|0-1
|jue. 5/11
|Monaco-FC Nordsjaelland
|2-0
|jue. 5/11
|Panathinaikos-CSKA Sofia
|2-1
|jue. 5/11
|Riga-FK Jablonec
|1-1
|jue. 5/11
|St. Truiden-Brann
|1-1
|jue. 5/11
|Twente-Pafos
|3-1
|jue. 5/11
|Universitatea Craiova-Egnatia Rrogozhinë
|2-0
Con estos 18 resultados la jornada 3 queda completa.
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Goles, tarjetas y expulsiones
- Aarhus-SC Braga. Sin goles. Amarillas: 2 del Aarhus y 2 del SC Braga.
- Atalanta-Kairat Almaty. Goles del Atalanta: N. Krstovic (82′); del Kairat Almaty: M. Gual (53′). Amarillas: 3 del Atalanta y 4 del Kairat Almaty.
- FC Midtjylland-Ajax. Goles del FC Midtjylland: F. Etim (28′); del Ajax: T. Arokodare (9′ y 52′), O. Wijndal (59′), D. Klaassen (67′), O. Gloukh (74′), Marcos Leonardo (82′). Amarillas: 3 del FC Midtjylland y 0 del Ajax. Expulsado: K. Watjen (FC Midtjylland, 43′).
- FC Thun-Heart Of Midlothian. Goles del FC Thun: J. McCart (22′ en propia puerta), B. Labeau (34′), F. Dursun (57′); del Heart Of Midlothian: S. Findlay (82′). Amarillas: 4 del FC Thun y 1 del Heart Of Midlothian.
- FK Crvena Zvezda-Inter Club d’Escaldes. Goles del FK Crvena Zvezda: V. Lucic (80′), J. Diaz (90+2′ en propia puerta); del Inter Club d’Escaldes: B. Arellano (62′). Amarillas: 2 del FK Crvena Zvezda y 5 del Inter Club d’Escaldes. Expulsados: A. Katai (FK Crvena Zvezda, 35′), D. Berlanga (Inter Club d’Escaldes, 51′).
- KuPS-Gent. Sin goles. Amarillas: 1 del KuPS y 2 del Gent.
- Lincoln Red Imps FC-HNK Hajduk Split. Goles del Lincoln Red Imps FC: D. Hadzikadunic (89′ en propia puerta). Amarillas: 4 del Lincoln Red Imps FC y 3 del HNK Hajduk Split.
- Mjallby AIF-Borac Banja Luka. Goles del Mjallby AIF: J. Bergstrom (54′), M. Enggaard (88′). Amarillas: 0 del Mjallby AIF y 2 del Borac Banja Luka.
- Trabzonspor-SC Freiburg. Goles del SC Freiburg: L. Kubler (14′). Amarillas: 2 del Trabzonspor y 3 del SC Freiburg.
- FC Copenhagen-FC Iberia 1999. Goles del FC Copenhagen: M. Elyounoussi (19′ de penalti), V. Selimovic (22′ en propia puerta); del FC Iberia 1999: A. Dzagania (30′). Amarillas: 2 del FC Copenhagen y 5 del FC Iberia 1999.
- FC Lugano-Kauno Žalgiris. Goles del FC Lugano: Y. Cimignani (11′), E. Alioski (24′), D. Dos Santos (32′). Amarillas: 1 del FC Lugano y 2 del Kauno Žalgiris.
- Getafe-Brighton. Goles del Brighton: M. Yalcouye (64′). Amarillas: 1 del Getafe y 4 del Brighton.
- Monaco-FC Nordsjaelland. Goles del Monaco: M. Detourbet (33′), M. Abline (90+1′). Amarillas: 1 del Monaco y 2 del FC Nordsjaelland.
- Panathinaikos-CSKA Sofia. Goles del Panathinaikos: D. Calabria (41′), V. Taborda (68′); del CSKA Sofia: D. Almeida (44′). Amarillas: 4 del Panathinaikos y 0 del CSKA Sofia.
- Riga-FK Jablonec. Goles del Riga: Reginaldo Ramires (34′ de penalti); del FK Jablonec: S. Nebyla (49′). Amarillas: 1 del Riga y 2 del FK Jablonec.
- St. Truiden-Brann. Goles del St. Truiden: N. Ishiwatari (48′); del Brann: U. Mathisen (79′). Amarillas: 1 del St. Truiden y 1 del Brann.
- Twente-Pafos. Goles del Twente: R. Nijstad (62′), S. Orjasaeter (76′), D. Weidmann (82′); del Pafos: Lele (39′). Amarillas: 1 del Twente y 2 del Pafos. Expulsado: Lele (Pafos, 64′).
- Universitatea Craiova-Egnatia Rrogozhinë. Goles del Universitatea Craiova: A. Cicaldau (24′), N. Bancu (32′). Amarillas: 4 del Universitatea Craiova y 2 del Egnatia Rrogozhinë. Expulsado: E. Bitri (Egnatia Rrogozhinë, 84′).
Clasificación y próxima jornada
La clasificación de la Conference League está en la web oficial de la UEFA. Las fechas y los horarios de la jornada 4 están en el calendario oficial de la UEFA.
Más resultados: resultados de la jornada 2 de la Conference League.
Fuente: resultados oficiales de la UEFA en uefa.com; goles y tarjetas, API-Football.