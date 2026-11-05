El Sabadell – Real Sociedad B se juega el lunes 9 de noviembre a las 20:30 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en LaLiga TV Hypermotion.

Partido: Sabadell – Real Sociedad B

Sabadell – Real Sociedad B Competición: LaLiga Hypermotion, jornada 13

LaLiga Hypermotion, jornada 13 Fecha: lunes 9 de noviembre

lunes 9 de noviembre Hora: 20:30 (hora peninsular)

20:30 (hora peninsular) Canal de TV: LaLiga TV Hypermotion

LaLiga TV Hypermotion Estadio: Estadi de la Nova Creu Alta (Sabadell)

El partido entre el Sabadell y la Real Sociedad B se disputará en el Estadi de la Nova Creu Alta, correspondiente a la jornada 13 de LaLiga Hypermotion. El Sabadell llega en la 10ª posición con 17 puntos tras 12 partidos, habiendo anotado 12 goles y recibido 11. En sus últimos cinco encuentros, el equipo ha conseguido 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas. Por su parte, la Real Sociedad B ocupa el 18º lugar con 11 puntos, con un balance de 15 goles a favor y 22 en contra, y en sus últimos cinco partidos ha logrado 1 victoria y 4 derrotas.

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Así llegan los equipos

Sabadell: 10º con 17 puntos en 12 partidos (12 goles a favor y 11 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas (resultados: D-E-D-V-E)

Real Sociedad B: 18º con 11 puntos en 12 partidos (15 goles a favor y 22 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 0 empates y 4 derrotas (resultados: V-D-D-D-D)

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