Del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2026, Venus y Mercurio mejoran la comunicación: la semana pide ordenar lo emocional y priorizar lo práctico.

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Amor y relaciones

Si tienes pareja, habla con intención: no se trata de demostrar quién tiene razón, sino de clarificar expectativas. Los mensajes enviados con prisa pueden generar malentendidos; conviértelos en conversación breve o en un gesto que disipe la tensión.

Para quienes están solteros, el entorno favorece encuentros en actividades cotidianas: grupos, planes con amistades o mensajes que comienzan de forma informal. Evita idealizar demasiado pronto; pregunta, observa y deja que la relación avance con hechos: la atracción crece cuando hay coherencia.

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Emocionalmente, tiendes a refugiarte en la mente cuando algo duele. Escribir lo que te preocupa o decirlo en voz alta te dará más libertad que guardarlo en silencio.

Trabajo y finanzas

El trabajo exige orden y estrategia: reajusta prioridades, renegocia plazos o reconduce proyectos que parecían encarrilados. Define el siguiente paso y reduce distracciones; tu capacidad para detectar patrones ayudará a prevenir errores.

En finanzas, se abre una ventana para mejor gestión: revisa suscripciones, gastos recurrentes y pequeños pagos que erosionan el presupuesto. Si te ofrecen una colaboración, lee la letra pequeña; lo que hoy parece rápido puede volverse costoso si no se concreta bien.

Pide apoyo o herramientas a tiempo: delegar o solicitar información evita retrabajos y mejora tu imagen profesional.

Salud y bienestar

Equilibra actividad mental y descanso: presta atención a la fatiga acumulada, aunque no te sientas enfermo, la energía puede estar más baja por el ritmo.

Prioriza sueño regular y rutinas simples —caminar, estiramientos y respiración consciente— para recuperar claridad. Si notas tensión en cuello y hombros, toma pausas cortas y cuida la postura frente a pantallas; cambios pequeños y constantes suelen dar resultados rápidos.

Días clave de la semana

Miércoles 2 de septiembre : conversación decisiva. Se abren canales para resolver dudas en el amor o ajustar acuerdos laborales sin rodeos.

: conversación decisiva. Se abren canales para resolver dudas en el amor o ajustar acuerdos laborales sin rodeos. Viernes 4 de septiembre : revisión práctica. Buen día para ordenar finanzas, revisar gastos y dejar cerrados pendientes que te generan ruido mental.

: revisión práctica. Buen día para ordenar finanzas, revisar gastos y dejar cerrados pendientes que te generan ruido mental. Domingo 6 de septiembre: autocuidado con foco. Ideal para recargar energía y retomar una rutina saludable que te devuelva estabilidad emocional.

Consejo semanal para Acuario

No se trata de correr más, sino de dirigir mejor: combina visión innovadora con ejecución realista. Define qué quieres en el amor, qué es imprescindible en el trabajo y qué hábitos sostienen tu salud.

En Ceuta puedes aprovechar espacios para desconectar y calibrar prioridades: un paseo por el Monte Hacho o una mañana en el Parque Marítimo del Mediterráneo ayudan a recuperar perspectiva antes de tomar decisiones.

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