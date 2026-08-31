Del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2026, Leo entra en una semana práctica: las decisiones concretas superan a las grandes palabras. Ordena emociones, ajusta proyectos laborales y establece hábitos simples de salud.

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Amor y relaciones

La semana favorece conversaciones que aclaran malentendidos; Venus aconseja elegir palabras con intención para ser directo sin perder calidez. Si tienes pareja, hay margen para renegociar rutinas —tiempos, planes y responsabilidades— y repartir tareas de forma más clara. Evita esperar que el otro adivine: plantea lo que necesitas con tacto y ejemplos concretos. Si estás en una etapa de conocimiento, tu encanto sube cuando reduces la velocidad y das espacio para confirmar detalles.

Mercurio recomienda comprobar fechas, mensajes pendientes y compromisos informales: una invitación concreta o una llamada breve puede tener más efecto que una declaración grandilocuente.

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El jueves y el viernes apuntan a un aumento de sensibilidad; si algo te molesta, respira y convierte la reacción en una pregunta útil antes de responder.

Trabajo y finanzas

En el trabajo, la prioridad es la eficiencia: revisa procesos, detecta cuellos de botella y prioriza tareas con impacto real. Tu liderazgo se percibe, pero esta semana tu ventaja será la claridad al definir qué es urgente y qué puede esperar. Si inicias un proyecto, aprovecha los primeros días para entregar un plan de ajuste con plazos estimados y alternativas.

En finanzas, pueden surgir gastos impulsivos relacionados con imagen o comodidad; antes de comprar, compara precios o espera 24 horas para confirmar que es una necesidad real. Si mantienes control presupuestario, el cierre de semana facilitará recuperar el equilibrio y negociar mejores condiciones. Con jefes o clientes, evita prometer plazos sin margen: ofrece una fecha estimada y una alternativa para proteger tu reputación.

Salud y bienestar

Tu cuerpo responde bien a rutinas simples: hidratación, horarios regulares y ejercicio moderado. Si notas tensión en cuello y hombros, estira con frecuencia y reduce el uso de pantallas antes de dormir.

Evita la trampa de “hacerlo todo”: sustituye el empuje por método. Una lista corta de objetivos diarios te dará calma y mejor rendimiento.

Días clave de la semana

Lunes 31 de agosto: arranque de planificación. Es el mejor momento para ordenar prioridades en el trabajo y dejar claro qué esperas de los demás.

arranque de planificación. Es el mejor momento para ordenar prioridades en el trabajo y dejar claro qué esperas de los demás. Jueves 3 de septiembre: sensibilidad emocional. Ideal para hablar con honestidad en pareja o reencauzar una conversación pendiente sin convertirla en duelo.

sensibilidad emocional. Ideal para hablar con honestidad en pareja o reencauzar una conversación pendiente sin convertirla en duelo. Sábado 5 de septiembre: punto de ajuste personal. Te beneficia revisar gastos, retomar hábitos y hacer un pequeño “reset” que te devuelva energía.

Consejo semanal para Leo

Esta semana, la disciplina suave —decidir, ordenar y actuar con intención— rendirá más que el brillo espontáneo. Cuida tus tiempos y tus palabras: los resultados aparecerán en amor, trabajo y bienestar.

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