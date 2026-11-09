El operativo, que se ha desarrollado desde primera hora de este lunes, se ha centrado en las carpas restantes y se ha saldado con el traslado de adultos y menores entre momentos de tensión.

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La Policía Nacional ha llevado a cabo en la madrugada de este lunes un segundo y definitivo operativo de desalojo en el asentamiento de inmigrantes ubicado en la zona portuaria de Ceuta, dando continuidad a la intervención iniciada en la víspera con el desmantelamiento de las carpas de la AECID en el muelle de Poniente.

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La actuación, impulsada por el Gobierno central en el marco de las labores para recuperar la normalidad en las infraestructuras de la ciudad, se ha centrado desde las seis de la mañana en los módulos más próximos a los viales de acceso al puerto. Desplegados con dispositivos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), los agentes han asegurado el perímetro y han procedido al traslado de los ocupantes que aún permanecían en el campamento.

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Traslados y tensión durante el operativo

A pesar de las inclemencias meteorológicas y de algunas muestras de resistencia y tensión por parte de los inmigrantes al verse sorprendidos por la redada, el desalojo se ha ido ejecutando de manera progresiva. Los adultos han sido trasladados en grupos reducidos a bordo de autobuses policiales y vehículos municipales hacia la frontera o recursos alternativos de acogida, procediéndose a la expulsión inmediata de aquellos con el asilo denegado o sujetos a los cauces de retorno a Marruecos.

Por su parte, los menores han sido derivados a dispositivos específicos de atención y protección en furgonetas policiales. Con esta intervención, el Ejecutivo da por concluido el vaciamiento total de los asentamientos provisionales del puerto ceutí, eliminando los campamentos temporales instalados durante los momentos más críticos de la crisis migratoria estival.