La selección española se impone por cero goles a dos en el Letná Stadion con tantos de Álex Baena y Marc Pubill, encadena 44 encuentros oficiales sin perder y se jugará el liderato del grupo A3 este domingo frente a Inglaterra en el Metropolitano.

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En una noche gélida marcada por temperaturas de cuatro grados centígrados, llovizna persistente y una humedad superior al noventa por ciento, la Selección española logró una valiosa victoria a domicilio frente a la República Checa en el Letná Stadion de Praga. El combinado nacional resolvió el compromiso correspondiente a la quinta jornada de la UEFA Nations League gracias a los tantos anotados por Álex Baena, en el minuto treinta y nueve, y por Marc Pubill, ya en el tiempo añadido del segundo acto.

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Con este triunfo, el conjunto dirigido por Luis de la Fuente demuestra nuevamente su autoridad y solvencia competitiva en escenarios exigentes. La victoria permite a España mantener el pleno de triunfos en la competición, sumando quince puntos de quince posibles que la consolidan en el liderato del grupo A3. No obstante, el combinado español deberá ratificar de manera definitiva la primera plaza de la clasificación este mismo domingo, quince de noviembre, cuando reciba a Inglaterra en el estadio Metropolitano en el encuentro que cerrará la fase de grupos.

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Dominio español y acierto desde los once metros en la primera mitad

Durante los primeros cuarenta y cinco minutos, el equipo español tuvo que sobreponerse tanto al exigente planteamiento táctico dispuesto por Santi Denia como a la presión del público local y al frío propio de una noche de noviembre en la capital checa. Pese a estos condicionantes adversos, los pupilos de Luis de la Fuente consiguieron imponer su ritmo sobre el terreno de juego, monopolizando la posesión y generando las principales ocasiones de peligro. Mientras el guardameta Unai Simón apenas tuvo que intervenir en una tímida llegada rival, el portero checo Kovar atravesó numerosos momentos de apuro ante el empuje visitante.

¡¡𝗗𝗘𝗦𝗖𝗔𝗡𝗦𝗢 𝗘𝗡 𝗣𝗥𝗔𝗚𝗔!!



Primera parte de dominio de la @SEFutbol que rubrica Alex Baena con su tanto.



🇨🇿 🆚 🇪🇸 | 0-1 | 45’#VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/d0yhRKVOaD — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 12, 2026

El asedio sobre la portería local comenzó a intensificarse a partir del minuto dieciocho con un disparo de Ferran que se marchó excesivamente cruzado. Apenas un minuto más tarde, Marc Cucurella volvió a probar fortuna con un chut que se elevó por encima del travesaño tras una buena acción colectiva del cuadro español. Asimismo, Pau Cubarsí dispuso de una clara oportunidad mediante un remate de cabeza que terminó estrellándose en el poste, aunque la jugada quedó invalidada por posición antirreglamentaria.

La insistencia ofensiva de España encontró finalmente su recompensa tras una acción en el interior del área checa en la que Lukáš Ambros interceptó el esférico con la mano. El colegiado Nikola Dabanovic, después de revisar la jugada a instancias del sistema VAR, decretó la pena máxima. Fabián cedió el balón a Álex Baena para ejecutar el lanzamiento desde los once metros, y el atacante no desaprovechó la oportunidad para inaugurar el marcador y firmar su quinto gol como internacional con España. Antes de alcanzar el descanso, el propio Fabián dispuso de una ocasión inmejorable para ampliar la ventaja, pero su disparo impactó contra el palo.

Cuarenta y cuatro encuentros oficiales invictos y sentencia de Marc Pubill

Tras la reanudación, la Selección española mantuvo su vocación ofensiva y estuvo muy cerca de anotar el segundo tanto en el minuto cuarenta y ocho. Yeremy Pino culminó un envío en largo del guardameta Unai Simón con un golazo, pero el tanto fue anulado por fuera de juego. Con el paso de los minutos, el conjunto nacional continuó buscando la portería contraria frente a una República Checa que se resistía a entregar el partido ante su afición.

🏁 ¡¡𝗙𝗜𝗡𝗔𝗔𝗔𝗔𝗟 𝗘𝗡 𝗣𝗥𝗔𝗚𝗔!!



Terminamos los partidos a domicilio con pleno de victorias.



🇨🇿 🆚 🇪🇸 | 0-2 | 90+6’#VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/d61QTHm7PY — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 12, 2026

A pesar de quedarse en inferioridad numérica debido a la expulsión de Krejčí, el combinado local protagonizó dos arreones en el tramo final del encuentro que pusieron en aprietos a la zaga visitante. Sin embargo, la campeona del mundo exhibió su capacidad para gestionar situaciones comprometidas, y Luis de la Fuente agotó todas las sustituciones disponibles para asegurar los tres puntos en un feudo de notable dificultad. En el último suspiro del choque, en el minuto noventa y seis, Marc Pubill disputó un balón en la frontal del área con gran intensidad y definió con maestría para establecer el definitivo cero a dos.

De este modo, la Selección española alcanza la cifra de cuarenta y cuatro partidos oficiales consecutivos sin conocer la derrota y consolida sus quince puntos en lo más alto del grupo A3 de la UEFA Nations League. El combinado nacional cerrará el año dos mil veintiséis este domingo ante Inglaterra en un duelo directo con el liderato del grupo en juego.