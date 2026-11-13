Sigue en directo el Argentina – Uruguay. Aquí tienes el minuto a minuto —goles, tarjetas y cambios— con el marcador en vivo.
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📋 FINAL: Argentina 1 – 2 Uruguay
🟨 min 90+1′ — Tarjeta amarilla — A. Giay (Argentina)
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🔄 min 86′ — Cambio en Uruguay — entra D. Nunez, sale R. Aguirre
🔄 min 86′ — Cambio en Uruguay — entra M. Araujo, sale F. Pellistri
🔄 min 83′ — Cambio en Argentina — entra G. Montiel, sale A. Giay
🔄 min 83′ — Cambio en Argentina — entra F. Medina, sale R. Vega
🟨 min 78′ — Tarjeta amarilla — R. Bentancur (Uruguay)
🔄 min 76′ — Cambio en Uruguay — entra L. Torreira, sale F. Vinas
🔄 min 77′ — Cambio en Uruguay — entra G. de Arrascaeta, sale F. Vinas
🟨 min 76′ — Tarjeta amarilla — E. Fernandez (Argentina)
⚽ min 73′ — ¡GOL de Argentina! J. Alvarez (asist. G. Prestianni)
🟨 min 66′ — Tarjeta amarilla — G. Varela (Uruguay)
🟨 min 65′ — Tarjeta amarilla — F. Valverde (Uruguay)
🔄 min 61′ — Cambio en Argentina — entra T. Almada, sale G. Prestianni
🔄 min 59′ — Cambio en Uruguay — entra J. Piquerez, sale S. Caceres
🔄 min 59′ — Cambio en Uruguay — entra A. Canobbio, sale F. Valverde
⚽ min 54′ — ¡GOL de Uruguay! M. Araujo (asist. G. de Arrascaeta)
⚽ min 48′ — Gol en propia puerta — (Uruguay)
🟨 min 47′ — Tarjeta amarilla — L. Balerdi (Argentina)
🔄 min 46′ — Cambio en Argentina — entra E. Palacios, sale M. Soule
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