El conjunto azulgrana visita el OAKA con una racha de siete victorias consecutivas y cuatro bajas sensibles para enfrentarse al líder de la máxima competición continental, dirigido por Zeljko Obradovic, este viernes 13 de noviembre a partir de las 20:15 horas en Movistar +.

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El Barça regresa a la acción en la Euroliga este viernes con motivo de la disputa de la undécima jornada de la fase regular. La máxima competición continental alcanza este tramo de la temporada con uno de los encuentros más destacados que puede ofrecer el calendario europeo, midiendo en territorio heleno a dos de los equipos más en forma del campeonato. El Panathinaikos, actual líder de la clasificación con un balance de ocho victorias y tan solo dos derrotas, recibe en el OAKA al conjunto catalán, que aterriza en Atenas con únicamente un triunfo menos que su rival griego.

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La plantilla dirigida por Aleksander Sekulic afronta este exigente compromiso europeo en su mejor momento de la presente campaña. El cuadro azulgrana acumula una dinámica positiva de siete victorias consecutivas contabilizando sus encuentros tanto en la Euroliga como en la Liga Endesa, una racha de resultados que le ha permitido escalar posiciones de manera notable en las tablas clasificatorias de ambas competiciones antes de visitar una de las canchas más complejas del continente.

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La situación de la enfermería azulgrana y el potencial de la plantilla de Zeljko Obradovic

A pesar del buen estado de forma colectivo, las dificultades propias de visitar al líder de la competición se ven incrementadas por la situación médica de la plantilla catalana. El cuerpo técnico del Barça no podrá contar para este desplazamiento con cuatro jugadores importantes debido a las lesiones que acompañan al equipo desde la pasada pretemporada: Kevin Punter, Tosan Evbuomwan, Juan Núñez y Yoan Makoundou causan baja para el encuentro. La única noticia favorable en el apartado físico para los intereses azulgranas reside en el regreso de Umoja Gibson, quien vuelve a estar disponible tras superar el dolor en su rodilla derivado de una contusión sufrida hace unas semanas en el partido de Euroliga frente al Bayern Múnich.

En el bando contrario, el conjunto catalán tendrá que medir sus fuerzas ante un Panathinaikos que cuenta con una de las plantillas más potentes que se recuerdan en la historia del baloncesto continental. El potencial económico y deportivo del conjunto ateniense queda reflejado en las cifras salariales de sus principales referentes: el quinteto integrado por Sylvain Francisco, Kendrick Nunn, Nigel Hayes-Davis, Guerschon Yabusele y Mathias Lessort percibe unos veinte millones de euros netos.

En el plano estrictamente estadístico y deportivo, Kendrick Nunn —con un promedio de 20,2 puntos por encuentro— y Sylvain Francisco —con una media de 13,8 puntos— lideran el apartado anotador de la escuadra entrenada por Zeljko Obradovic. Además, el cuadro heleno llega a esta cita con la moral reforzada tras haber derrotado a domicilio al Real Madrid en la jornada anterior por un marcador de 112-115 en un duelo de máxima exigencia que se resolvió en la prórroga.

Horario y dónde ver en directo por televisión y online el Panathinaikos – Barça

El encuentro correspondiente a la undécima jornada de la Euroliga 2026/27 entre el Panathinaikos y el Barça se disputará este viernes, 13 de noviembre, a las 20:15 horas. Para todos los aficionados que deseen seguir el desarrollo del partido desde España, la retransmisión televisiva y online en directo estará disponible de manera exclusiva a través de la plataforma Movistar Plus+.