El seleccionador nacional anuncia en Televisión Española que ambos futbolistas se sumarán a la concentración tras completar su recuperación en sus respectivos clubes, en la antesala de un encuentro en el que España e Inglaterra se disputarán el primer puesto del grupo.

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La selección española de fútbol recibirá dos refuerzos de primer nivel para afrontar su próximo compromiso internacional. El seleccionador nacional, Luis de la Fuente, ha confirmado de manera oficial que tanto Lamine Yamal como Mikel Oyarzabal se incorporarán a la concentración del equipo para disputar el encuentro frente a Inglaterra. El anuncio se produce después de que el combinado nacional resolviera con éxito su primer partido de este parón de selecciones ante la República Checa, un choque exigente en el que España logró imponerse por un marcador de cero goles a dos.

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Con este triunfo a domicilio frente al conjunto checo, el equipo español ha logrado ampliar su extraordinaria dinámica de resultados, encadenando su victoria número 43 de forma consecutiva, una cifra que asciende hasta los 44 encuentros si se contabilizan exclusivamente los partidos de carácter oficial. Ahora, la atención del cuerpo técnico y de los aficionados se centra de lleno en el exigente compromiso que tendrá lugar este domingo en el estadio Metropolitano, donde el cuadro español se medirá al combinado inglés.

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El regreso de Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal tras recuperarse en sus clubes

Uno de los principales debates externos que habían rodeado la actualidad de la concentración nacional había sido la ausencia de Lamine Yamal en el desplazamiento para el primer encuentro. Una cuestión que el propio Luis de la Fuente quiso zanjar con rapidez y contundencia. El técnico riojano, visiblemente enfadado durante la conferencia de prensa ofrecida el pasado miércoles, llegó incluso a detallar el parte médico del futbolista del Barcelona, explicando que el jugador presentaba la rodilla inflamada y con líquido. De igual modo, Mikel Oyarzabal también causó baja para esta primera cita internacional.

La hoja de ruta diseñada por los servicios médicos y el cuerpo técnico pasaba por que ambos internacionales llevaran a cabo sus respectivos procesos de recuperación bajo la supervisión de sus clubes de origen, con el objetivo de que pudieran unirse posteriormente a la disciplina de España de cara al enfrentamiento contra Inglaterra. Según ha ratificado el propio seleccionador, la planificación establecida sigue su curso según lo previsto.

«Tenemos buenas noticias. Lamine se encuentra muy bien y con muchas ganas de incorporarse mañana a la concentración, y Mikel lo mismo. Uno llegará a mediodía y otro un poco después, pero a partir de mañana contaremos con ellos», afirmó Luis de la Fuente en declaraciones a Televisión Española. De este modo, el entrenador contará con ambos futbolistas disponibles para preparar la cita en territorio madrileño, poniendo fin a las especulaciones surgidas en torno a su estado físico.

Luis de la Fuente confirma que Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal se incorporarán este viernes a la convocatoria de la @SEFutbol. #NationsRTVE #UNL



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España e Inglaterra se juegan el liderato del grupo en el Metropolitano

El enfrentamiento del próximo domingo en el Metropolitano adquiere una relevancia competitiva de primer orden tras los resultados registrados en la jornada. La selección de Inglaterra tampoco falló en su respectivo compromiso frente a Croacia, imponiéndose por un resultado de dos goles a uno. Este marcador provoca que, a pesar de que tanto el combinado español como el inglés ya tienen asegurada su clasificación para la ronda de cuartos de final, el choque en Madrid resulte decisivo para determinar qué equipo finaliza en el primer puesto del grupo.

Ante la magnitud del duelo que se avecina en la capital española, Luis de la Fuente puso en valor el potencial de ambos conjuntos y subrayó la ambición de su equipo por mantener su impecable trayectoria de resultados. «Viendo la entidad de las dos selecciones, presumíamos que podía ser la final de un Mundial o de un Campeonato de Europa. Podremos ver a dos de las mejores del mundo y puede pasar de todo. Nosotros queremos seguir con esta racha», concluyó el seleccionador nacional en sus declaraciones a Televisión Española.