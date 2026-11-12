En Valle Salvaje, Luisa se enfrentará a Manuela y Mercedes propondrá un plan para comprar el molino en el capítulo del jueves 12 de noviembre en La 1. La serie es un drama rural ambientado en la Asturias del siglo XIX.

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Qué pasará en Valle Salvaje el jueves 12 de noviembre

Braulio admitirá ante Alejo que Manuela es buena persona y tiene buen corazón, aunque dudará de que sea incapaz de mentir. Tras perder los nervios con don Hernando, Luisa seguirá insistiendo en que les impondrán un castigo y la forzarán a contraer matrimonio con Manuela. Alejo tratará de convencerla de que no tiene culpa y de que él merecía que alguien le parase los pies.

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Don Hernando expresará su enfado a José Luis por haber permitido que Rosalía asista a la fiesta como invitada, pues considera que no es nadie. Después, Francisco comunicará a José Luis que Rafael ha solicitado dos faldones, para Lucas y María, después de que Rosalía le haya plantado cara por el trato que recibe su hija.

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Mercedes compartirá con Victoria y Enriqueta su sospecha de que el apoderado de Dámaso no existe, ya que nadie lo conoce. También les sugerirá que podrían inventarlo para adquirir el molino. Victoria, sin embargo, tendrá dudas: teme que estén siendo demasiado ilusas y puedan meterse en problemas.

Francisco lamentará ante Pepa que aún no hayan podido casarse por no tener una casa donde formar una familia. También señalará que seguirán sin conseguirla porque ella no le permite vender el reloj. Martín le hará ver que ni Pepa ni Leonor consentirán esa venta.

Por otro lado, Bárbara rechazará una propuesta de Genaro para quedar. Luisa, entretanto, dirá a Manuela que debería intentar comportarse mejor. La hija de don Hernando no aceptará sus lecciones y la amenazará, además de llamarla ladrona, mentirosa y muerta de hambre.

El enfrentamiento entre Luisa y Manuela quedará marcado por las amenazas y los insultos de esta última.

Dónde y cuándo ver Valle Salvaje

El capítulo 522 de Valle Salvaje se emite el jueves 12 de noviembre a las 17:45 en La 1.

Fuente: avance publicado por El Televisero. Horario de emisión: parrilla de La 1 del jueves 12 de noviembre, consultada en FormulaTV.

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