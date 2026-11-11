Sueños de Libertad aborda las dudas de Marta ante la exposición de Fina y la disculpa de Tasio a Paula en el capítulo que Antena 3 emite el jueves 12 de noviembre.

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Qué pasará en Sueños de Libertad el jueves 12 de noviembre

Marta se debate entre acompañar a Fina en su exposición o mantenerse al margen de la nueva vida de la fotógrafa. Marta admite ante Andrés que verla acompañada de Bianca solo le provocaría dolor. Claudia y Valentina acuden a respaldar a Fina, como también hacen los demás familiares.

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Tasio se disculpa con Paula por los problemas en los que la ha metido y le dice que enamorarse ha sido el único error de ambos. Paula le asegura que no podría vivir sin él y le anima a disculparse con su padre y su hermano para recuperar el vínculo familiar.

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Miguel visita a Eduardo y le pregunta por la paternidad. Durante la charla, le insinúa su temor a que los hijos que pudiera tener con Claudia sean como él. Eduardo, por su parte, tiene ganas de volver a quedar con Manuela, pero una petición de Digna se lo impide.

Don Agustín da a Andrés y Valentina una charla antes de su boda. En ella les explica que la intimidad entre ambos debe reservarse al matrimonio y tener como único fin la procreación. Sor Amparo también acude al sacerdote para solicitar su colaboración con la Casa Cuna, pero él vuelve a rechazarla. Ella le pregunta entonces qué ha sido del hombre al que conoció en Guinea.

Después de hablar con Damián, Félix Cifuentes visita de nuevo a Gabriel y le plantea una exigencia: debe elevar la cantidad que le ofrece su tío o él le contará el motivo de ese pago.

Josema mantiene su rechazo a Mabel y recurre a Nieves para que le presente a otra amiga distinta de Silvia. Con ello busca dejar de pensar en la hija de sus amigos.

La serie, ambientada en el entorno de una familia perfumera en la Toledo de los años 50, se acerca al final de su tercera temporada.

Dónde y cuándo ver Sueños de Libertad

El capítulo 688 de Sueños de Libertad se emite el jueves 12 de noviembre a las 15:45 en Antena 3.

Fuente: avance publicado por El Televisero. Horario de emisión: parrilla de Antena 3 del jueves 12 de noviembre, consultada en FormulaTV.

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