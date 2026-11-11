La Promesa aborda el jueves 12 de noviembre en La 1 la decisión de Julieta de dejar de trabajar para Manuel. En el palacio, Curro convence a este de que abandone su plan contra Leocadia y busque pruebas.

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Qué pasará en La Promesa el jueves 12 de noviembre

Julieta comunica a Manuel que no seguirá trabajando para él. Por su parte, Curro logra que Manuel descarte matar a Leocadia. Ambos optan por buscar pruebas y tratan de localizar las cartas que la señora de Figueroa envió a Cristóbal, pero encuentran las de Mercedes del Amor.

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Samuel explica a Petra que únicamente estaba descansando y le asegura que nunca se quitaría la vida. Al ver cada vez mejor a Carlo, María y Janita, el cura cree también en la posibilidad de que sean felices.

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En las cocinas, Teresa reprende a las cocineras por la mala relación que mantienen entre ellas. Además, les advierte directamente de que sus puestos de trabajo están en juego.

La tensión también afecta al trío formado por Martina, Jacobo y Adriano. Martina ha decidido contarle la verdad a Alonso, mientras que Jacobo y Adriano conversan sobre su amistad y acuerdan mantenerla pase lo que pase.

Alonso reprocha a Leocadia que intentara impedir el título de Curro y le pide que se disculpe. Ella, en cambio, trata de ponerse de parte de su hija: llora ante Ángela y le dice que Curro continuará hostigándola hasta conseguir separarlas.

Máximo aborda a Ricardo por las acusaciones que ha lanzado contra Julio. Le exige que retire lo dicho o que aporte pruebas para sostenerlo.

La decisión de Julieta y la búsqueda de Manuel y Curro marcarán así la jornada en el palacio.

Dónde y cuándo ver La Promesa

El capítulo 945 de La Promesa se emite el jueves 12 de noviembre a las 18:35 en La 1.

Fuente: avance semanal publicado por RTVE. Horario de emisión: parrilla de La 1 del jueves 12 de noviembre, consultada en FormulaTV.

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