La Comunidad Política Europea (CPE) se reúne este jueves en Dublín para centrar sus debates en la situación en Ucrania y en el fortalecimiento de la seguridad y la defensa en Europa, especialmente frente a los ataques híbridos. Este foro de cooperación reúne a casi todos los países del continente europeo y contará con la participación de cerca de 55 jefes de Estado y de Gobierno.

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Bajo el lema «Europa fuerte, segura y conectada», el encuentro incluirá una sesión plenaria y dos mesas redondas. En una de ellas se discutirá cómo proteger y defender la Europa democrática frente a la agresión de Rusia y las campañas híbridas contra infraestructuras. La reunión se produce en un contexto de crecientes amenazas y ciberataques contra servicios esenciales en Europa, como el reciente incidente en Irlanda del Norte e Italia, donde centenares de centros escolares recibieron amenazas de bomba que resultaron ser falsas.

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Competitividad y seguridad en Europa

La segunda mesa redonda de la CPE abordará cómo hacer Europa más competitiva mediante la innovación, una energía asequible y una mejor conectividad en el continente. Durante la reunión, se espera la adopción de varias declaraciones sobre temas como la migración, la lucha contra el narcotráfico y los principios de la seguridad europea.

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Al término de las mesas redondas, se llevarán a cabo debates bilaterales y multilaterales. En este contexto, se discutirá la situación en Ucrania, en un momento de escalada de los ataques y en paralelo a las conversaciones de paz en curso. La reunión sigue a los contactos mantenidos en Abu Dabi entre representantes de Kiev, Moscú y Washington para buscar una solución pactada al conflicto.

Visitas diplomáticas y seguridad reforzada

El mediador estadounidense Jared Kushner, junto con Steve Witkoff, planea viajar a Moscú para reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, y posteriormente informar al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en Dublín. Zelenski participará en la CPE y en una cumbre europea informal en la capital irlandesa.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, asistirá como invitado a la reunión de la CPE, simbolizando la cercanía de Canadá y la solidez de los lazos existentes, especialmente en los debates sobre seguridad. La CPE, creada en 2022 tras la invasión rusa de Ucrania, ofrece un espacio para el diálogo político entre líderes europeos y de instituciones internacionales.

La reunión del jueves y la del viernes se celebrarán en el Centro de Convenciones de Dublín, donde Irlanda ha desplegado un dispositivo de seguridad sin precedentes. Está previsto que Suiza acoja la próxima cumbre de la CPE.