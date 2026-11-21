El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha cuestionado duramente el discurso del Gobierno de Pedro Sánchez sobre la situación de la ciudad durante un acto público celebrado junto a Isabel Díaz Ayuso.

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Vivas ha denunciado la inseguridad, la incertidumbre y las consecuencias económicas que sigue padeciendo Ceuta, rechazando que se presente como resuelta una crisis que preocupa a los ceutíes. Según Vivas, ‘merecemos más respeto’ y no se debe engañar ni confundir a los españoles.

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Publicación original de Partido Popular de Ceuta: ver en redes sociales.