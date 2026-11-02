La zona cero del grave accidente ferroviario de Urda, en la provincia de Toledo, continúa totalmente blindada cinco días después de la colisión entre un tren de alta velocidad de Iryo y un AVE en la que han perdido la vida 69 personas. Los equipos de rescate e investigación prosiguen sin descanso y a ritmo acelerado en las labores de búsqueda de restos biológicos sobre el terreno por orden del juzgado instructor. Alrededor de medio centenar de efectivos de la Guardia Civil junto al servicio cinológico han estado trabajando de forma ininterrumpida desplazando el entramado de hierros retorcidos para peinar cada metro del trazado, mientras la jueza del caso ha exigido a la empresa de grúas contratada por Adif y Renfe duplicar operarios y turnos nocturnos para avanzar sin pausa en la localización de todos los restos. Para seguir al minuto todas las novedades del operativo de rescate y la evolución del tráfico ferroviario, se puede consultar el seguimiento en directo sobre el choque entre un Iryo y un AVE en Toledo.

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Las grúas de gran tonaje han conseguido mover ya cinco de los vagones más dañados en el impacto —tres correspondientes al tren de Iryo y dos al AVE de Renfe— para comenzar su traslado a una zona de custodia segura. Todo el perímetro del siniestro, que abarca unos dos kilómetros de la vía de alta velocidad Madrid-Sevilla en ambos sentidos, permanece bajo una estricta vigilancia por aire con drones y por tierra con un escuadrón de caballería y agentes de tráfico para preservar las evidencias del caso. Paralelamente, las fuerzas de seguridad han dado por finalizada la recogida de pertenencias de los 525 pasajeros que viajaban a bordo de ambos convoyes, dejando en manos de las compañías ferroviarias la entrega de los enseres recuperados a sus legítimos propietarios o familiares.

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Estado de los heridos e identificación de las víctimas mortales

En el ámbito sanitario, un total de 41 personas continúan ingresadas en diferentes centros hospitalarios de Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid, de las cuales 16 se encuentran en unidades de cuidados intensivos con un pronóstico favorable y en constante evolución. En lo que respecta al balance de víctimas mortales, la cifra oficial se mantiene en 69 personas fallecidas, habiéndose identificado ya a 56 de ellas, entre las cuales figuran 54 ciudadanos de nacionalidad española, un ciudadano francés y uno portugués, mientras que las 13 víctimas pendientes de filiación corresponderían a viajeros extranjeros. Las autoridades ya han notificado el trágico desenlace a 51 familias tras la confirmación forense de los restos.

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Con el paso de los días se han ido conociendo además las identidades de algunos de los pasajeros fallecidos en esta catástrofe, muchos de los cuales viajaban en el vagón ocho del AVE. Entre las víctimas identificadas figuran las investigadoras leonesas Tamara González y Marta Shahbazi —quien viajaba para ser galardonada por su labor en el área de la fecundación in vitro—, la compositora Marisa Manchado —Premio Nacional de Música en 2024—, el agente de la Policía Nacional Iván Romano, el técnico de Renfe David Reina, el guardia civil Juan José Palacios y el cofrade sevillano José Ángel San Emeterio. Con el objetivo de proteger el dolor de los allegados, la jueza instructora ha dictado una resolución proscribiendo de forma expresa la difusión de imágenes o informaciones que atenten contra la intimidad o dignidad de las víctimas.

Medidas gubernamentales y comparecencia del ministro de Transportes

En el plano de la gestión institucional, el Consejo de Ministros prevé dar la luz verde a un real decreto con un paquete de ayudas económicas directas y medidas de apoyo destinadas a todos los afectados por el siniestro. Durante esta reunión gubernamental, la primera tras la tragedia, el ministro de Transportes, Óscar Puente, presentará un informe detallado con los datos técnicos recopilados hasta la fecha sobre el accidente.

Posteriormente a la reunión del Ejecutivo, se prevé que el propio ministro comparezca ante la opinión pública desde la Moncloa y acuda más tarde a la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados para rendir cuentas sobre las causas del siniestro y la gestión de la emergencia que ha conmocionado a todo el país.