El MDyC Ceuta ha solicitado información sobre la posible desafectación de suelo perteneciente a Defensa para la construcción de viviendas.

Nadia Mohamed Abdelah, del MDyC, ha subrayado la importancia de esta acción debido a la limitación de suelo en Ceuta y el problema de infravivienda existente.

Publicación original de MDyC Ceuta: ver en redes sociales.