Ceuta tiene aviso amarillo por lluvias y tormentas del martes 3 al miércoles 4 de noviembre.
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- Aviso amarillo por lluvias, en tierra.
- Aviso amarillo por tormentas, en tierra.
Horario del aviso
- Aviso amarillo por lluvias (tierra): de 15:00 a 23:59 del martes 3 de noviembre.
- Aviso amarillo por tormentas (tierra): de 15:00 a 23:59 del martes 3 de noviembre.
- Aviso amarillo por lluvias (tierra): de 00:00 a 20:59 del miércoles 4 de noviembre.
- Aviso amarillo por tormentas (tierra): de 00:00 a 20:59 del miércoles 4 de noviembre.
Datos de la AEMET
- Lluvias (tierra): «Precipitación acumulada en una hora: 15 mm». Probabilidad entre el 40 % y el 70 %.
- Lluvias (tierra): «Precipitación acumulada en 12 horas: 40 mm». Probabilidad entre el 40 % y el 70 %.
- Tormentas (tierra). Probabilidad entre el 40 % y el 70 %.
Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), estos son los datos de su aviso oficial. El estado actualizado de los avisos está en la página de avisos de la AEMET para Ceuta.
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Recomendaciones oficiales
La AEMET recomienda: «Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Se pueden producir daños moderados a personas y bienes, especialmente a aquellos vulnerables o en zonas expuestas al fenómeno.»
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