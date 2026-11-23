Arturo Requejo protagonizó una peculiar velada en la casa de ‘GH VIP 9’ al compartir sus teorías sobre la Tierra plana y la Estación Espacial Internacional (ISS). Durante la conversación, Pipi Estrada y Nacho de Borbón escucharon con una mezcla de incredulidad y curiosidad.

Lee tambien: DOMMA expone claves de crecimiento en el III Congreso de Jóvenes Empresarios

Requejo afirmó haber visto «burbujas en la ISS» en vídeos de la NASA, sugiriendo que la estación espacial podría estar bajo una piscina. También mencionó haber visto un ratón en el vacío del espacio, lo que alimentó sus dudas sobre la existencia de la ISS.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

PUBLICIDAD

Teorías sobre la ISS y la Tierra plana

Durante la conversación, Nacho de Borbón preguntó a Requejo sobre la relación entre estas observaciones y la teoría de la Tierra plana. Requejo respondió que las burbujas y los errores en las emisiones en directo podrían indicar que la ISS no es real. Además, utilizó un vaso para ilustrar cómo un objeto desaparece en el horizonte, intentando convencer a sus compañeros de su perspectiva.

Lee tambien: Arturo Requejo regresa a la casa de ‘Gran Hermano’ 17 años después como primer fichaje confirmado de ‘GH VIP 9’

Pipi Estrada mostró cierta inclinación hacia las teorías de Requejo, mientras que la conversación derivó hacia otras supuestas conspiraciones, como la construcción de las pirámides de Egipto. Estrada expresó su asombro por la antigüedad y el estado de conservación de las pirámides, cuestionando cómo se construyeron.

Debate sobre las pirámides de Egipto

Requejo, quien afirmó haber trabajado como albañil, se unió al debate sobre las pirámides, cuestionando la capacidad de las civilizaciones antiguas para mover grandes bloques de piedra sin la tecnología moderna. Esta discusión reflejó el tono conspirativo de la conversación, que se extendió desde la Tierra plana hasta las maravillas arquitectónicas del pasado.

La noche en ‘GH VIP 9’ se convirtió en una plataforma para que Requejo compartiera sus teorías, generando reacciones diversas entre sus compañeros y dejando en el aire la pregunta sobre la influencia de tales ideas en la audiencia del programa.