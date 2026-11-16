El IBEX 35 cerró la sesión del lunes 16 de noviembre de 2026 en 19.946,60 puntos, con una caída de 73,50 puntos, el 0,37 %, respecto al cierre anterior, según Yahoo Finance.

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Cómo cerró el IBEX 35

El índice abrió en 20.061,50 puntos y alcanzó un máximo intradía de 20.082,20. El cierre coincidió con el mínimo de la sesión, situado en 19.946,60 puntos.

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En la sesión anterior, el 13 de noviembre, el IBEX 35 había cerrado en 20.020,10 puntos. El descenso del lunes lo situó por debajo de ese nivel.

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Datos de la sesión

Apertura: 20.061,50 puntos.

20.061,50 puntos. Máximo: 20.082,20 puntos.

20.082,20 puntos. Mínimo y cierre: 19.946,60 puntos.

19.946,60 puntos. Variación: −73,50 puntos, un 0,37 %.

Evolución de la semana

El lunes fue la primera sesión de la semana y el índice comenzó con un descenso frente al viernes anterior. En las cinco sesiones recogidas por Yahoo Finance, los cierres oscilaron entre los 19.936,40 puntos del 10 de noviembre y los 20.027,90 del día 11.

10 de noviembre: cierre en 19.936,40 puntos.

cierre en 19.936,40 puntos. 11 de noviembre: cierre en 20.027,90 puntos.

cierre en 20.027,90 puntos. 12 de noviembre: cierre en 19.965,50 puntos.

cierre en 19.965,50 puntos. 13 de noviembre: cierre en 20.020,10 puntos.

cierre en 20.020,10 puntos. 16 de noviembre: cierre en 19.946,60 puntos.

El índice terminó el periodo por encima del cierre del 10 de noviembre, aunque por debajo de los registrados en las tres sesiones siguientes.

Euríbor y mercados

El euríbor es un índice de referencia para préstamos e hipotecas. Su evolución forma parte del seguimiento de los tipos de interés, junto con la evolución de los mercados financieros.

La sesión del 16 de noviembre dejó al IBEX 35 en su mínimo intradía, tras perder los 20.000 puntos al cierre.

Fuente: cotización del IBEX 35 en Yahoo Finanzas.

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