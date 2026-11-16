Madrid.— El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Carlos Valle —que sustituye al ya jubilado Juan Carlos Peinado al frente de la investigación sobre Begoña Gómez—, ha dictado una providencia por la que ordena a Google que «no elimine el contenido» alojado en los proyectos vinculados al software desarrollado para la cátedra de la esposa del presidente del Gobierno. La medida se adopta «por motivos de prudencia» y con carácter urgente para evitar la destrucción de pruebas clave mientras se resuelve un recurso de las acusaciones.

Lee tambien: Ordenan la búsqueda y detención de Vito Quiles por mofarse de una mujer con discapacidad intelectual en una protesta

Riesgo de eliminación definitiva en 30 días

La resolución judicial responde a la petición cautelar presentada por la acusación popular que lidera Hazte Oír, a la que se ha adherido parcialmente la Fiscalía. El objetivo es frenar cualquier desconexión técnica antes de que el magistrado decida si autoriza definitivamente a la consultora tecnológica Devoteam a dejar de prestar servicio y mantenimiento a la plataforma informática en la nube (Google Cloud).

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

PUBLICIDAD

El instructor ha tenido en cuenta la advertencia trasladada previamente por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), que alertó de que ejecutar dicha desconexión provocaría en un plazo de 30 días la «eliminación definitiva y sin probabilidad de recuperación» de todo el material almacenado en los proyectos denominados ucmimpactopymes-dev y ucm-impactopymes-pro.

Lee tambien: Ordenan la busca y captura de Vito Quiles tras estar «ilocalizable» en la causa por denigrar a una mujer con discapacidad

El origen del conflicto: impagos y preservación de pruebas

El procedimiento alrededor de este entorno tecnológico presenta varios puntos clave en la causa judicial:

Reclamación de la consultora: Devoteam solicitó permiso al juzgado para cesar su soporte técnico alegando que mantiene un coste de mantenimiento superior a los 400 euros mensuales y acumula una deuda impagada de más de 27.000 euros, sin que exista actualmente contrato vigente con la UCM.

Devoteam solicitó permiso al juzgado para cesar su soporte técnico alegando que mantiene un coste de mantenimiento superior a los 400 euros mensuales y acumula una deuda impagada de más de 27.000 euros, sin que exista actualmente contrato vigente con la UCM. Postura de la acusación: Aunque el juez autorizó inicialmente la desvinculación el pasado 21 de octubre al no manifestar oposición la universidad, Hazte Oír recurrió la decisión argumentando que el borrado impediría a los peritos examinar el entorno real del software antes de la celebración del juicio con tribunal del jurado, dejando la prueba reducida a meros informes escritos.

Aunque el juez autorizó inicialmente la desvinculación el pasado 21 de octubre al no manifestar oposición la universidad, Hazte Oír recurrió la decisión argumentando que el borrado impediría a los peritos examinar el entorno real del software antes de la celebración del juicio con tribunal del jurado, dejando la prueba reducida a meros informes escritos. Situación procesal: Begoña Gómez está procesada y pendiente de sentarse en el banquillo acusada de un presunto delito de malversación de caudales públicos —junto a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, en calidad de cooperadora necesaria— por la supuesta apropiación y uso en beneficio propio de esta herramienta digital financiada con fondos públicos.

Por el momento, el juzgado permanece a la espera de que Devoteam responda al requerimiento sobre el estado de la desconexión en Google Cloud antes de dictar un auto definitivo sobre el futuro de la plataforma.