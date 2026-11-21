¿Qué se celebra hoy, 21 de noviembre?

Hoy, 21 de noviembre, se celebra el Día Mundial de la Televisión.

Lee tambien: Programación TV hoy, sábado 21 de noviembre: qué ver esta noche

Fuente de los días internacionales: Naciones Unidas, días y semanas internacionales.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

PUBLICIDAD

Un día como hoy, 21 de noviembre

El 21 de noviembre de 2000, ETA asesinó en España al exministro socialista Ernest Lluch. La fecha también recuerda el paro nacional de Colombia en 2019 y la renuncia de Robert Mugabe a la presidencia de Zimbabue en 2017.

Lee tambien: Horóscopo de hoy, sábado 21 de noviembre: amor, salud y dinero

2000: ETA asesina al exministro Ernest Lluch

La banda terrorista ETA asesinó en España al exministro socialista Ernest Lluch el 21 de noviembre de 2000.

2019: Colombia vive el paro nacional del 21N

En toda Colombia se celebró el paro nacional conocido como 21N. El país se manifestó contra las políticas del Gobierno del presidente Iván Duque.

2017: Robert Mugabe deja la presidencia de Zimbabue

Robert Mugabe renunció a la presidencia de Zimbabue tras permanecer 37 años ininterrumpidos en el poder.

2013: Comienzan las protestas masivas en Ucrania

El presidente ucraniano Víktor Yanukóvich anunció que no se firmaría el acuerdo de asociación con la Unión Europea, tras lo cual comenzaron movilizaciones multitudinarias en Ucrania.

2009: Una explosión en una mina causa 104 muertes

Una explosión en una mina de carbón de Heilongjiang, en China, causó la muerte de 104 personas.

Más información en Wikipedia: Explosión minera de Heilongjiang de 2009.

Fuente de las efemérides: Wikipedia, efemérides del 21 de noviembre.

Te puede interesar