¿Qué se celebra hoy, 21 de noviembre?
Hoy, 21 de noviembre, se celebra el Día Mundial de la Televisión.
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Fuente de los días internacionales: Naciones Unidas, días y semanas internacionales.
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Un día como hoy, 21 de noviembre
El 21 de noviembre de 2000, ETA asesinó en España al exministro socialista Ernest Lluch. La fecha también recuerda el paro nacional de Colombia en 2019 y la renuncia de Robert Mugabe a la presidencia de Zimbabue en 2017.
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2000: ETA asesina al exministro Ernest Lluch
La banda terrorista ETA asesinó en España al exministro socialista Ernest Lluch el 21 de noviembre de 2000.
2019: Colombia vive el paro nacional del 21N
En toda Colombia se celebró el paro nacional conocido como 21N. El país se manifestó contra las políticas del Gobierno del presidente Iván Duque.
2017: Robert Mugabe deja la presidencia de Zimbabue
Robert Mugabe renunció a la presidencia de Zimbabue tras permanecer 37 años ininterrumpidos en el poder.
2013: Comienzan las protestas masivas en Ucrania
El presidente ucraniano Víktor Yanukóvich anunció que no se firmaría el acuerdo de asociación con la Unión Europea, tras lo cual comenzaron movilizaciones multitudinarias en Ucrania.
2009: Una explosión en una mina causa 104 muertes
Una explosión en una mina de carbón de Heilongjiang, en China, causó la muerte de 104 personas.
Más información en Wikipedia: Explosión minera de Heilongjiang de 2009.
Fuente de las efemérides: Wikipedia, efemérides del 21 de noviembre.
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