Los estrenos en streaming del fin de semana del 20 de noviembre de 2026 incluyen películas de acción, terror y aventuras en Movistar Plus+, Amazon Prime Video, Disney Plus y Netflix.

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Movistar Plus+

Resident Evil

Esta película basada en la saga de videojuegos de Capcom sigue a Bryan, un mensajero médico que lucha por sobrevivir mientras el caos se desata a su alrededor.

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Spider-Man: Brand New Day

Cuatro años después de los acontecimientos de No Way Home, Peter Parker vive solo y combate el crimen en una Nueva York que ya no conoce su nombre.

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Super Mario Galaxy la película

Mario, Luigi y la princesa Peach emprenden una aventura por el espacio en esta secuela basada en la saga de videojuegos Mario Galaxy.

Amazon Prime Video

Los Juegos del Hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes

Décadas antes de las aventuras de Katniss Everdeen, el joven Coriolanus Snow se convierte en mentor de Lucy Gray Baird, elegida como tributo del Distrito 12.

La sustancia

Un producto basado en la división celular promete crear un alter ego más joven de quien lo utiliza.

Venganza

Liam Neeson interpreta a Bryan, un espía retirado que dispone de unas horas para recuperar a su hija secuestrada.

Disney Plus

Heat

El ladrón Neil McCauley dirige una banda de criminales profesionales que llama la atención del detective Vincent Hanna.

Alien. Romulus

Un grupo de jóvenes colonizadores espaciales se encuentra con una forma de vida hostil mientras explora una estación espacial abandonada.

Netflix

Dunkerque

La película relata la Operación Dinamo durante la Segunda Guerra Mundial, cuando las tropas británicas y aliadas quedan rodeadas en una playa mientras el enemigo se acerca.

Fuente: estrenos de cada plataforma según The Movie Database (TMDB).

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