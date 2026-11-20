Los estrenos en streaming del fin de semana del 20 de noviembre de 2026 incluyen películas de acción, terror y aventuras en Movistar Plus+, Amazon Prime Video, Disney Plus y Netflix.
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Movistar Plus+
Resident Evil
Esta película basada en la saga de videojuegos de Capcom sigue a Bryan, un mensajero médico que lucha por sobrevivir mientras el caos se desata a su alrededor.
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Spider-Man: Brand New Day
Cuatro años después de los acontecimientos de No Way Home, Peter Parker vive solo y combate el crimen en una Nueva York que ya no conoce su nombre.
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Super Mario Galaxy la película
Mario, Luigi y la princesa Peach emprenden una aventura por el espacio en esta secuela basada en la saga de videojuegos Mario Galaxy.
Amazon Prime Video
Los Juegos del Hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes
Décadas antes de las aventuras de Katniss Everdeen, el joven Coriolanus Snow se convierte en mentor de Lucy Gray Baird, elegida como tributo del Distrito 12.
La sustancia
Un producto basado en la división celular promete crear un alter ego más joven de quien lo utiliza.
Venganza
Liam Neeson interpreta a Bryan, un espía retirado que dispone de unas horas para recuperar a su hija secuestrada.
Disney Plus
Heat
El ladrón Neil McCauley dirige una banda de criminales profesionales que llama la atención del detective Vincent Hanna.
Alien. Romulus
Un grupo de jóvenes colonizadores espaciales se encuentra con una forma de vida hostil mientras explora una estación espacial abandonada.
Netflix
Dunkerque
La película relata la Operación Dinamo durante la Segunda Guerra Mundial, cuando las tropas británicas y aliadas quedan rodeadas en una playa mientras el enemigo se acerca.
Fuente: estrenos de cada plataforma según The Movie Database (TMDB).
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