Marta Riesco ha generado revuelo tras compartir información sobre la supuesta situación sentimental de un político español. Según explicó en exclusiva en el programa ‘El Sótano Club’ de TEN, se trataría de un hombre casado que estaría esperando a que pasen las próximas elecciones para poner fin a su matrimonio, ya que habría iniciado una relación con otra persona.

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De acuerdo con la versión de la periodista, el político tiene la intención de mantener su situación sentimental en privado hasta que finalicen los comicios y, tras ellos, hacer oficial su nueva relación. Sin embargo, Riesco no ha desvelado la identidad del protagonista de esta información, por lo que, de momento, se desconoce a quién se refiere.

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Especulaciones en redes sociales

La publicación ha despertado especulaciones entre los usuarios de X. En la publicación hecha por la cuenta de TEN, algunos usuarios han apuntado a que los protagonistas de esta historia podrían ser Alba Carrillo y Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

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Los nombres de ambos ya habían circulado en los últimos días a raíz de unas fotografías tomadas durante un acto del Orgullo celebrado en junio. No obstante, no existe ninguna prueba que permita relacionar las declaraciones de Marta Riesco con ellos.

Desmentidos y detalles contradictorios

La presentadora de La Séptima ya se pronunció recientemente sobre los rumores que la vinculaban sentimentalmente con el ministro, negando tajantemente que mantuvieran una relación. «Lo desmentimos, es que me parece absurdo total», aseguró en su programa ‘Fuera de control’.

Asimismo, Félix Bolaños mantiene actualmente una relación de pareja, pero no está casado, un detalle que tampoco encajaría con la descripción de Marta Riesco.