Las policías Nacional y Municipal han llevado a cabo durante la madrugada el desalojo y desmantelamiento de la acampada instalada en la madrileña Puerta del Sol, poniendo fin a más de cinco semanas de movilizaciones y «sentadas» continuadas en pleno centro de la capital. La intervención policial se ha zanjado con el arresto de dos personas acusadas de presuntos delitos de resistencia a la autoridad.

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En el momento en el que dio comienzo el operativo de desalojo, alrededor de 300 personas se encontraban pernoctando en el enclave. La actuación se produce a pesar de que parte de los organizadores ya había anunciado una disolución progresiva de la protesta con la mirada puesta en la preparación de la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre, aunque otros colectivos habían manifestado su intención de continuar en la plaza hasta dicha fecha.

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Mientras que fuentes de la Delegación del Gobierno han defendido que el operativo transcurrió sin mayores incidentes graves y orientado a recuperar el uso ordinario del espacio público, los portavoces de la acampada han denunciado a través de sus canales oficiales episodios de tensión y el uso de fuerza y gas pimienta por parte de los agentes. Las pertenencias y enseres que han quedado en la plaza han sido retirados por los servicios municipales y trasladados a depósitos oficiales, donde podrán ser recuperados por quienes acrediten su titularidad, cerrando así uno de los campamentos de protesta más prolongados de los últimos tiempos en el corazón de Madrid.

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