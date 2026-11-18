La Policía Nacional ha solicitado a la jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, que pida a Google y Meta identificar y verificar las 97 conexiones vinculadas a miembros de la seguridad e inteligencia marroquí. Esta solicitud se enmarca en la investigación sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta a finales de julio.

Lee tambien: La Fiscalía de la Audiencia Nacional se alinea con la tesis de la «invasión» en la investigación por la entrada masiva en Ceuta

El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif) de la Policía Nacional ha presentado un informe en el que analiza los contactos de los usuarios catalogados como administradores y dinamizadores de grupos de WhatsApp. Este análisis ha revelado 97 conexiones con números de teléfono que podrían pertenecer a integrantes de cuerpos de seguridad y servicios de inteligencia de Marruecos.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

PUBLICIDAD

Conexiones con seguridad marroquí

La Policía sostiene que la vinculación de estos perfiles con los servicios de seguridad marroquíes se basa en dos indicios: el registro de estos contactos en agendas de terceros bajo denominaciones y cargos explícitos de estamentos de seguridad, y su relación con identidades en una filtración atribuida al grupo Jabaroot.

Lee tambien: La Audiencia Nacional toma declaración este miércoles al exdelegado Pérez Triano por la crisis fronteriza de Ceuta

Los vínculos identificados abarcan varias estructuras de seguridad e inteligencia marroquíes, incluyendo la dirección general de Seguridad Nacional, servicios de inteligencia, unidades de la Gendarmería Real, efectivos asignados a la seguridad de Palacios Reales y unidades de Tráfico. Además, se ha detectado que muchos registros convergen en unidades operativas y comisarías de Casablanca y centros de decisión en Rabat.

Investigación en curso

A pesar de los indicios, la Policía señala que la entrada masiva en Ceuta los días 30 y 31 de julio responde a un esquema de autoría difusa, basado en redes sociales y un esquema de acción compartimentado. Esto dificulta identificar un nexo causal entre las fases del proceso y sus autores, aunque considera que la información de Google y Meta podría reforzar la estructura relacional identificada.

En otro informe, el Cenif identificó a 18 responsables de seguridad marroquíes con un nivel orgánico superior de coordinación durante la entrada masiva. El documento sugiere una acción planificada y organizada, con instrucciones comunes a todas las estructuras de seguridad presentes.

Para estas identificaciones, se entrevistó a 81 inmigrantes y se formalizaron 13 actas de declaración, identificando a 18 responsables por su cargo o nombre, correspondiéndose con autoridades de diferentes niveles administrativos y de seguridad.

Citaciones judiciales

La jueza María Tardón ha citado a declarar el 26 de noviembre al cónsul de España en Tetuán y al exjefe de Gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta, Gonzalo Sanz Ruiz. Estas citaciones se realizan a petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

En un auto, se señala que un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía declaró haber recibido instrucciones el 28 de julio para habilitar un carril específico de acceso para el cónsul, una circunstancia inusual. Según el testimonio, el cónsul habría acudido a Ceuta para advertir de una posible entrada masiva de personas desde Marruecos, aunque el funcionario no tenía conocimiento directo de este extremo.