La ciudad autónoma lamenta la pérdida del fundador de los emblemáticos Almacenes Tokio y expresidente de la AD Ceuta, quien ha fallecido a los 87 años de edad.

La comunidad ceutí se ha despertado con la triste noticia del fallecimiento de Arjan Bhagwandas Lalwani, una figura cuya trayectoria es imposible de separar de la historia moderna de Ceuta. Fundador de los históricos Almacenes Tokio, Bhagwandas no solo fue un motor económico, sino un referente de la convivencia y el deporte local.

Un referente del «boom» comercial

Arjan Bhagwandas fue uno de los grandes arquitectos del dinamismo mercantil que definió a Ceuta durante las décadas de los 70 y 80. Bajo su dirección, Almacenes Tokio dejó de ser un simple negocio para convertirse en un emblema de la ciudad, atrayendo a miles de clientes y visitantes en una época en la que Ceuta brillaba como puerto comercial de primer orden.

Compromiso social y espíritu integrador

Más allá del mostrador, su legado está profundamente ligado a la identidad multicultural de la ciudad:

Comunidad Hindú: Ejerció como presidente de la Comunidad Hindú de Ceuta, trabajando incansablemente por el bienestar de su colectivo.

Ejerció como presidente de la Comunidad Hindú de Ceuta, trabajando incansablemente por el bienestar de su colectivo. Convivencia: Fue un firme defensor del diálogo intercultural, siendo uno de los impulsores del recordado vídeo comunitario de Ceuta, un proyecto pionero que buscaba proyectar la unidad y diversidad de las cuatro culturas.

El fútbol en tiempos difíciles

Su compromiso con Ceuta también se trasladó al césped. Bhagwandas Lalwani asumió la presidencia de la Agrupación Deportiva Ceuta en un momento crítico: las temporadas 1981-1982 y 1982-1983. Tras el descenso a Segunda División B, no dudó en dar un paso al frente para liderar la entidad en una etapa de transición y dificultad, demostrando su lealtad a los colores del equipo local.