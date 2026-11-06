Vox Ceuta ha compartido en sus redes sociales un mensaje de @Igarrigavaz, en el que se informa que la Guardia Civil está investigando a la ONG No Name Kitchen por supuestamente repartir armas blancas y gas pimienta a los «invasores» en Ceuta.

Lee tambien: Vox Ceuta difunde crítica a Bruselas por ayudas a Marruecos

El mismo mensaje destaca que en regiones como Andalucía, Extremadura, Aragón y Castilla y León ya se han recortado subvenciones a organizaciones como la mencionada, y se expresa el deseo de que pronto ocurra lo mismo en toda España.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Publicación original de @Igarrigavaz: ver en redes sociales.

Lee tambien: Vox Ceuta difunde crítica sobre la invasión de Ceuta