La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avisa de un cambio de tiempo significativo con la llegada de sucesivos frentes atlánticos que dejarán precipitaciones intensas, rachas muy fuertes de viento y mala mar, con especial incidencia en zonas de incendios previos.

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La inestabilidad atmosférica se apodera progresivamente del territorio nacional. Un primer frente asociado a una nueva borrasca atlántica denominada Bruna comienza a dejar los primeros indicios de precipitaciones en Canarias y en el noroeste peninsular, mientras que en el resto de España predominan de momento los cielos estables. Según las previsiones oficiales de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la situación meteorológica dará un giro radical en los próximos días con la profundización de este sistema de bajas presiones, que afectará de lleno a la Península y al archipiélago canario.

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Evolución meteorológica y áreas más afectadas por la borrasca Bruna

Durante las primeras jornadas, la atmósfera se mantendrá estable en gran parte de la Península y en las islas Baleares, con cielos mayormente despejados. No obstante, ya se registran intervalos nubosos matinales en el Cantábrico, Galicia, las depresiones del nordeste y el área mediterránea, con probabilidad de algún chubasco aislado en puntos del litoral de la fachada oriental y con mayor incidencia en las islas Baleares.

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El panorama cambiará de manera notable conforme avance la tarde. El acercamiento progresivo de un frente activo propiciará que los cielos queden completamente cubiertos en el cuadrante noroeste peninsular, mientras que en el resto del país predominarán los intervalos de nubes altas. Estas formaciones nubosas traerán precipitaciones localmente tormentosas a Galicia y a zonas aledañas, las cuales acabarán afectando también a otros puntos del extremo oeste de la Península.

En el plano térmico, las temperaturas experimentarán un ascenso ligero en la mayor parte del territorio nacional, siendo este incremento más acusado en los entornos de montaña de la península. Los valores más altos se registrarán en las capitales canarias y del sur peninsular, destacando Las Palmas de Gran Canaria y Sevilla con 25 grados, así como Santa Cruz de Tenerife con 24 grados. En contraste, los valores más frescos se darán en León, con 13 grados, y en Ávila, Lugo, Palencia, Segovia y Soria, que se quedarán en los 15 grados de máxima.

Temporal generalizado y riesgo de crecidas de ríos

La dinámica de la borrasca se intensificará a medida que esta se profundice en el oeste de las Azores, zona en la que permanecerá estacionaria de forma temporal. De cara al inicio de la próxima semana, el sistema se aproximará de forma definitiva hacia el noroeste peninsular. Por este motivo, los pronósticos de la Aemet señalan que los días más lluviosos y adversos se concentrarán durante el domingo, el lunes y el martes, impulsados por la llegada sucesiva de varios frentes lluviosos.

El aviso emitido por la agencia estatal advierte de la llegada de chubascos que podrán ser fuertes o muy fuertes, además de persistentes y venir acompañados de aparato eléctrico. Asimismo, el temporal vendrá jalonado por rachas de viento muy fuertes y un notable temporal marítimo que afectará de manera directa al oeste peninsular.

Desde el punto de vista de la seguridad y la prevención, las precipitaciones previstas entrañan riesgos añadidos. La Aemet alerta de que las lluvias continuadas pueden provocar inundaciones locales en zonas bajas, así como crecidas repentinas en los cauces de los ríos. Estas incidencias revestirán una gravedad especial en aquellas áreas que ya se vieron severamente castigadas por los grandes incendios forestales ocurridos durante el pasado verano, donde el terreno, debilitado, sufrirá con mayor intensidad la persistencia del agua acumulada.