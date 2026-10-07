Las publicaciones ‘¡Hola!’, ‘Semana’, ‘Lecturas’ y ‘Diez Minutos’ llegan a los quioscos con exclusivas sobre la Casa Real, la crónica social y el ámbito de las celebridades

La prensa rosa vuelve este miércoles 7 de octubre a los quioscos con una amplia variedad de historias del panorama social. Las portadas de las revistas del corazón de hoy centran la atención en algunos de los rostros más habituales de la crónica social mediante exclusivas, confidencias y nuevos episodios protagonizados por figuras de la actualidad pública como la reina Letizia, Belén Esteban, Alejandro Sanz y sus respectivas familias.

Lee tambien: Las portadas de las revistas del corazón de hoy, miércoles 30 de septiembre: de Belén Esteban y Jesulín a Miguel Bernardeau

Las cuatro grandes cabeceras del sector —¡Hola!, Semana, Lecturas y Diez Minutos— ofrecen en sus ediciones de esta semana un abanico de reportajes que abordan desde reencuentros institucionales y momentos personales de la Casa Real hasta noticias sobre la vida de conocidos cantantes, actrices y colaboradores de televisión.

La Casa Real y el entorno familiar de Lydia Bosch, protagonistas en ‘¡Hola!’ y ‘Lecturas’

En la portada de la revista ¡Hola!, la atención se dirige en primer lugar hacia una embarazada Andrea Molina, quien posa junto a su madre, la actriz Lydia Bosch. En el reportaje, ambas abordan la forma en que se enfrentan a este nuevo reto personal y anuncian de manera oficial que el bebé que esperan será un niño.

Lee tambien: Boda de Anna Padilla y paternidad de Joaquín Prat: las exclusivas de las revistas del corazón en sus portadas de hoy

Junto a ellas, la publicación comparte su primera página con la reina Letizia. La revista analiza en sus páginas interiores el estilo lucido por la consorte en los últimos años y desvela las claves que la han posicionado como una de las reinas más influyentes en el ámbito internacional.

Por su parte, la revista Lecturas abre su número semanal con una imagen de la familia de Alejandro Sanz al completo. El cantante ha acudido a un acto público acompañado por primera vez de sus cuatro hijos junto a su actual pareja. Asimismo, esta publicación dedica espacio a la reina Letizia con motivo de su reencuentro con la primera dama francesa, Brigitte Macron, y detalla en un informe las claves que han abierto el enfrentamiento mediático entre Belén Esteban y Juls Janeiro.

Regresos televisivos, la vida de Alejandro Sanz y nuevos proyectos en ‘Semana’ y ‘Diez Minutos’

La revista Semana apuesta en su portada de hoy por el momento profesional y personal que atraviesa Belén Esteban. Tras certificarse su regreso a la pantalla de Telecinco, la colaboradora ha celebrado este hito junto a su esposo, Miguel Marcos, en un reportaje que incluye un despliegue fotográfico exclusivo sobre su vida en común.

La misma cabecera publica en exclusiva imágenes del rey Felipe VI durante una cena mantenida con amigos, así como fotografías del cantante Raphael, quien aparece arropado en el estreno de la serie que repasa su trayectoria vital. Por otro lado, la publicación muestra las primeras imágenes de Carlota Casiraghi tras confirmarse su ruptura sentimental.

Finalmente, la revista Diez Minutos lleva a su portada una entrevista con la actriz y modelo peruana Stephanie Cayo, pareja de Alejandro Sanz, quien califica al artista como el hombre de su vida y dedica palabras de afecto al intérprete. El número de este miércoles detalla además el avance de la relación entre el actor Miguel Bernardeau y la modelo Zhana, quien ya ha conocido a los padres del intérprete. Completan la edición la celebración del músico Pablo López ante su próxima paternidad junto a su pareja Laura, y unas declaraciones en las que Raphael se sincera sobre su relación con su esposa, Natalia Figueroa.