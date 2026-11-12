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El presidente de Ceuta, Juan Vivas, y el Equipo de Gobierno se congregaron en la Plaza de Los Reyes junto a policías y guardias civiles.
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El acto tuvo lugar para rendir homenaje y guardar un minuto de silencio en memoria del agente de la Policía Nacional que falleció en Oviedo.
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La comunidad de Ceuta muestra su solidaridad con los cuerpos y fuerzas de la seguridad del Estado en este momento de dolor.
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