La prestigiosa marca cordobesa ultima los detalles de su nuevo establecimiento, ubicado en una de las zonas comerciales más transitadas de la ciudad, ampliando la oferta textil local.

El tejido comercial de Ceuta se prepara para sumar un nuevo atractivo de la mano de una de las marcas de moda nacional con mayor crecimiento en los últimos años. La firma de origen cordobés Silbon afianza su presencia en el norte de África y ultima la apertura de su primer establecimiento físico en la ciudad autónoma.

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El nuevo local comercial ya muestra el rótulo característico de la enseña y se sitúa estratégicamente en el Paseo de la Marina Española, concretamente a la altura de conocido establecimiento de restauración de la zona, una ubicación de primer orden que concentra un flujo constante de transeúntes.

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Apuesta por el comercio local y últimas fases de obra

Durante los últimos días, los operarios han acelerado las labores de acondicionamiento interior y montaje de escaparates para ultimar los detalles de un espacio que aspira a convertirse en un referente de moda en el centro de Ceuta.

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Consolidación de marcas: La llegada de Silbon supone una inyección de dinamismo para el sector comercial ceutí, incorporando una propuesta de tendencia muy demandada que hasta ahora obligaba a los consumidores a recurrir a la venta online o a desplazarse fuera de la ciudad.

La llegada de Silbon supone una inyección de dinamismo para el sector comercial ceutí, incorporando una propuesta de tendencia muy demandada que hasta ahora obligaba a los consumidores a recurrir a la venta online o a desplazarse fuera de la ciudad. Ubicación privilegiada: Situado en pleno paseo marítimo, el establecimiento combina visibilidad, accesibilidad y cercanía a los principales ejes de compras y ocio de los ciudadanos.

Con esta apertura, la firma textil continúa expandiendo su modelo de negocio basado en la calidad y el diseño característico de su icónico logotipo, sumando a Ceuta a su red comercial en plena temporada de otoño-invierno.