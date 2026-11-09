HolaCamp ha anunciado que implementará una digitalización integral en sus campings, permitiendo a los huéspedes gestionar su llegada y estancia de forma autónoma a partir de la primavera de 2027.

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El nuevo sistema permitirá a los usuarios realizar el check-in, acceder al recinto y abrir su alojamiento a través de su móvil, sin necesidad de pasar por recepción. La compañía ya ha probado esta operativa en HolaCamp Luarca, con buenos resultados en la reducción de tiempos de espera.

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Antes de su llegada, los huéspedes recibirán un enlace por WhatsApp para completar el check-in, introducir sus datos, y realizar el pago, así como un código de acceso al recinto y un mapa digital. Aquellos que no hayan completado el proceso podrán utilizar máquinas de autocheck-in en la entrada.

El proyecto, que se enmarca dentro del acuerdo estratégico con Mews, permitirá a HolaCamp gestionar más de 170.000 reservas y atender aproximadamente a 450.000 huéspedes en 2027, unificando la operativa de la red.

La digitalización también abarcará la gestión de recursos, utilizando medidores de consumo eléctrico y soluciones de ahorro de agua, apuntando hacia una operativa más eficiente en todos sus campings.