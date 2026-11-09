En el capítulo de Sueños de Libertad del martes 10 de noviembre, en Antena 3, Andrés investigará a Gabriel y encontrará una pista en su despacho.

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Qué pasará en Sueños de Libertad el martes 10 de noviembre

Andrés De la Reina dará un paso en sus pesquisas sobre Gabriel. Tras llevar tiempo convencido de que su primo esconde información, el joven ha decidido actuar después de los últimos acontecimientos.

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Su investigación le conducirá hasta el despacho del abogado. Allí encontrará un indicio que podría ayudarle a descubrir cuáles son las verdaderas intenciones de Gabriel.

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La búsqueda de Andrés se suma a otros asuntos que mantienen ocupados a los habitantes de la colonia. Las tensiones entre familiares seguirán presentes, al igual que los sentimientos de Mabel y las heridas que arrastran los protagonistas por su pasado.

La pista hallada por Andrés abrirá así una nueva vía en sus sospechas sobre su primo.

Dónde y cuándo ver Sueños de Libertad

El capítulo 686 de Sueños de Libertad se emite el martes 10 de noviembre a las 15:45 en Antena 3.

Fuente: avance publicado por Infobae. Horario de emisión: parrilla de Antena 3 del martes 10 de noviembre, consultada en FormulaTV.

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