Valle Salvaje llevará a La 1 el martes 10 de noviembre una nueva entrega de su drama rural ambientado en la Asturias del siglo XIX. Rosalía compartirá una confesión con Leonor, mientras Manuela aceptará una cita en el pajar.

Lee tambien: Audiencias TV, 9 de noviembre: lo más visto y el ranking

Qué pasará en Valle Salvaje el martes 10 de noviembre

La desaparición de un reloj deja una pregunta abierta para el servicio: nadie sabe qué ha sucedido con él y queda por ver si habrá consecuencias para sus integrantes.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Por otro lado, Leonor trata de consolar a Rosalía. Durante su conversación, Rosalía le revela que ha vuelto a experimentar un sentimiento que creía que no regresaría.

Lee tambien: Programación TV hoy, martes 10 de noviembre: qué ver esta noche

Rosalía también tendrá una respuesta para Rafael, aunque a él no le gustará lo que escuche.

Mientras tanto, Braulio consigue convencer a Manuela para que acuda al pajar a encontrarse con su primo. Braulio desconoce cuáles son las verdaderas intenciones de Alejo.

La cita de Manuela y la reacción de Rafael a la respuesta de Rosalía forman parte de las tramas de esta entrega.

Dónde y cuándo ver Valle Salvaje

El capítulo 520 de Valle Salvaje se emite el martes 10 de noviembre a las 17:50 en La 1.

Fuente: avance semanal publicado por RTVE. Horario de emisión: parrilla de La 1 del martes 10 de noviembre, consultada en FormulaTV.

También hoy en series

Ver todos los avances de Valle Salvaje

Te puede interesar