El santoral católico celebra hoy, 10 de noviembre, a San León Magno, papa y doctor de la Iglesia. Falleció en Roma en el año 461.

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Este martes, la Iglesia recuerda a un pontífice cuyo mandato fue uno de los más importantes de la Antigüedad cristiana. La jornada incluye también las memorias de otros santos y de un beato.

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San León Magno (fallecido en 461)

San León Magno fue elegido papa en el año 440. Su pontificado se desarrolló en la Antigüedad cristiana y ocupó un lugar destacado en la historia de la Iglesia de aquel periodo.

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La Iglesia lo reconoce también como doctor de la Iglesia. Esta distinción acompaña a su nombre en la celebración del 10 de noviembre, fecha en la que se recuerda su fallecimiento.

León Magno murió en Roma el 10 de noviembre de 461. Su memoria reúne así su condición de pontífice y el reconocimiento que recibió como doctor.

Otros santos que se celebran el 10 de noviembre

San Andrés Avelino : presbítero italiano teatino, dedicado a la predicación y a la formación religiosa; falleció en Nápoles en 1608.

: presbítero italiano teatino, dedicado a la predicación y a la formación religiosa; falleció en Nápoles en 1608. San Baudolino de Alessandria : ermitaño venerado en el Piamonte, vinculado a la región italiana de Alessandria.

: ermitaño venerado en el Piamonte, vinculado a la región italiana de Alessandria. San Demetriano de Antioquía : obispo deportado a Persia durante las invasiones de Sapor I, que murió en el exilio hacia el año 260.

: obispo deportado a Persia durante las invasiones de Sapor I, que murió en el exilio hacia el año 260. San Justo de Canterbury : misionero en Inglaterra, obispo de Rochester y después arzobispo de Canterbury.

: misionero en Inglaterra, obispo de Rochester y después arzobispo de Canterbury. San Orestes de Tiana : mártir cristiano venerado en Tiana, en la antigua Capadocia.

: mártir cristiano venerado en Tiana, en la antigua Capadocia. San Probo de Ravena : obispo recordado entre los antiguos pastores de la Iglesia de Ravena.

: obispo recordado entre los antiguos pastores de la Iglesia de Ravena. Beato Acisclo Pina Piazuelo: religioso hospitalario nacido en Caspe en 1878 y asesinado en Barcelona en 1936.

La memoria de San León Magno

La fecha del santoral coincide con el día en que murió San León Magno en Roma. Su elección en 440 y su fallecimiento en 461 sitúan su pontificado en la Antigüedad cristiana.

Fuente: santoral católico de la página del día en Wikipedia.

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