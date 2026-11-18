La selección española conocerá este viernes, a partir de las 12:00 horas en Nyon, a su próximo adversario en los cuartos de final de la UEFA Nations League. Tras concluir la fase de grupos como segunda clasificada después de su derrota ante Inglaterra en el estadio Metropolitano, el combinado dirigido por Luis de la Fuente afrontará el sorteo desde el bombo 2, circunstancia que le obligará a disputar el encuentro de vuelta fuera de casa frente a Francia, Alemania o Portugal en una ronda que reúne un total de 23 títulos internacionales y nueve Campeonatos del Mundo.

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El sorteo de Nyon, la composición de los bombos y el calendario de eliminatorias

El camino hacia la próxima edición de la Final Four quedará definido este viernes a las 12:00 horas en la sede suiza de Nyon. Las eliminatorias de cuartos de final se disputarán a doble partido durante el mes de marzo: los encuentros de ida tendrán lugar entre los días 25 y 27 de marzo, mientras que los compromisos de vuelta se celebrarán entre el 28 y el 30 del mismo mes. Los cuatro vencedores de estas series obtendrán el billete para disputar la fase final en junio, escenario en el que se pondrá en juego un trofeo cada vez más codiciado en el panorama futbolístico internacional.

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La derrota sufrida por España frente a Inglaterra en el estadio Metropolitano relegó al conjunto español a la segunda plaza de su grupo, lo que determina directamente su ubicación en el bombo 2 del sorteo. Esta urna agrupa teóricamente a las selecciones menos fuertes de la ronda y conlleva la desventaja de tener que resolver la eliminatoria a domicilio en el partido de vuelta. Junto al combinado nacional esperan rival en este mismo segundo bombo las selecciones de Holanda, Bélgica y Noruega.

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En el bombo 1 figuran las cuatro selecciones que lograron finalizar como líderes de sus respectivos grupos: Francia, Alemania, Portugal e Inglaterra. No obstante, la normativa de la competición impide que dos equipos que ya coincidieron en la fase inicial vuelvan a cruzarse en esta ronda, por lo que Inglaterra queda descartada como posible oponente de España. De este modo, el abanico de adversarios para el conjunto español queda reducido exclusivamente a tres selecciones históricas del fútbol europeo: Francia, Alemania y Portugal.

Bombo 1 (Líderes de grupo – vuelta en casa) Bombo 2 (Segundos de grupo – vuelta fuera) Francia España Alemania Holanda Portugal Bélgica Inglaterra (no puede cruzarse con España) Noruega

Ocho selecciones clasificadas con un palmarés conjunto de 23 títulos y nueve Mundiales

La configuración de estos cuartos de final sitúa a la Nations League como el tercer mejor torneo por selecciones del mundo, respaldado por el nivel competitivo de los ocho equipos supervivientes tras la fase de grupos. Incluso pese a la ausencia de Italia, que continúa inmersa en una crisis deportiva de la que no logra salir, los ocho conjuntos presentes en los bombos constituyen las principales potencias del continente europeo en la actualidad y suman entre todos un palmarés combinado de 23 grandes títulos y nueve Mundiales.

Dentro de este elenco de selecciones clasificadas, Alemania continúa ostentando la condición de país más laureado en términos generales. El combinado germano acumula en sus vitrinas cuatro Campeonatos del Mundo y tres Eurocopas, y atraviesa una etapa marcada por la llegada de Klopp al banquillo con el propósito de recuperar el nivel competitivo acorde a su trayectoria histórica tras unos últimos años complejos. Un eventual emparejamiento entre Alemania y España en marzo evocará precedentes recientes y históricos entre ambas potencias, tales como los pasados cuartos de final de la Eurocopa celebrados en Berlín —recordados por la acción de la mano de Cucurella—, la final de la Eurocopa de 2008 o las semifinales del Mundial de 2010.

El peso histórico de España y los precedentes recientes frente a Francia

Por detrás del historial germano, la selección española se sitúa actualmente como la segunda selección más laureada de Europa entre las participantes en esta ronda, contando en su palmarés con dos Mundiales, cuatro Eurocopas y una edición de la Nations League. En tercer lugar en cuanto a títulos conquistados aparece Francia, que suma dos Copas del Mundo y dos Eurocopas.

El combinado francés representa otra de las opciones de máxima exigencia para los hombres de Luis de la Fuente en el sorteo de Nyon. La presencia de futbolistas como Olise y Mbappé constituye una amenaza ofensiva evidente para cualquier rival, aunque el balance de los últimos enfrentamientos directos resulta favorable para la selección española, que logró imponerse al conjunto galo en sus recientes duelos del Mundial 2026, la Nations League 2025 y la Eurocopa 2024. Sin embargo, en el historial de esta misma competición figura el precedente de la final disputada en 2021 en el estadio de San Siro, encuentro en el que Francia privó del título a España tras un gol en fuera de juego de Mbappé cuya jugada motivó posteriormente una modificación en la reglamentación arbitral.