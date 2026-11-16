El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, compareció ante los medios de comunicación tras la sufrida y brillante victoria de su equipo por 2-3 en el estadio Cívitas Metropolitano frente a España, un triunfo de prestigio que le permite a los Three Lions sellar el pase a los cuartos de final como primeros de grupo.

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El técnico alemán reconoció la tremenda exigencia de agenciar el resultado en inferioridad numérica durante la recta final del choque, señalando con crudeza la presión vivida desde el banquillo:

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«La tarjeta roja y el penalti cambian el partido. Treinta minutos contra España en España parecen tres horas». Lee tambien: Gareth Bale sucede a Sergio Ramos en la carrera por la compra del Sevilla FC

Un ejercicio de resistencia y madurez competitiva

Tuchel calificó el rendimiento de su equipo como una de las actuaciones más completas desde su llegada al banquillo inglés, destacando la valentía inicial para presionar arriba y el posterior ejercicio de jerarquía y sufrimiento defensivo en bloque bajo ante las acometidas del combinado español.

Pese a los apuros finales propiciados por la expulsión y el empuje de la Selección Española —que cortó su histórica racha de partidos invictos—, el preparador germano ensalzó la capacidad de reacción de sus jugadores: