El papa León XIV sufrió este lunes el golpe de un rosario en la cara, a la altura del ojo, mientras saludaba desde el papamóvil tras celebrar en la ciudad portuaria del Callao, vecina de Lima, la última misa de su visita apostólica a Perú. Pese al gesto inicial de dolor provocado por el impacto de las cuentas lanzadas desde la multitud, el Pontífice se repuso en pocos segundos, restó importancia al incidente y continuó impartiendo bendiciones antes de concluir su viaje al país en el que residió durante veinte años.

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Un lanzamiento fortuito desde la multitud en el tramo final del recorrido

El suceso tuvo lugar durante los últimos compases del trayecto del vehículo descubierto, en el momento en que León XIV se despedía de los numerosos asistentes congregados a ambos lados del recorrido en el Callao. Llevado por la emoción de la despedida, uno de los fieles presentes entre el público arrojó un rosario hacia el papamóvil con la mala fortuna de que el objeto terminó impactando directamente en el rostro del Santo Padre.

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Según recogen las imágenes difundidas por diversos medios de comunicación, el Pontífice acusó el latigazo de las cuentas con un visible gesto de dolor y se llevó de inmediato la mano a la zona del ojo en la que había recibido el golpe, mientras el vehículo proseguía su marcha entre la multitud. No obstante, el episodio no alteró el desarrollo de la despedida oficial: León XIV se recuperó apenas unos segundos después, quitó trascendencia a lo sucedido y retomó las bendiciones hacia los presentes. De este modo, el Papa agradeció a los ciudadanos peruanos el recibimiento y el afecto mostrados durante toda su estancia, poniendo punto final a su visita sin que hasta el momento haya trascendido ninguna valoración oficial por parte del Vaticano respecto al golpe sufrido.

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👉Lanzan un rosario de pulsera al Papa y le golpean en el ojo



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Una emotiva homilía dedicada a San Toribio de Mogrovejo antes de la despedida

Con anterioridad al incidente en el papamóvil, el papa León XIV había presidido la celebración eucarística en el Callao, un acto cargado de simbolismo en el que expresó su estrecha vinculación con la nación andina. Ante los fieles congregados, el Pontífice aseguró que llevará siempre a los peruanos en su corazón y proclamó con firmeza: «¡Sí, el pueblo peruano es también mi pueblo!».

Durante su alocución, León XIV centró la homilía en la figura de San Toribio de Mogrovejo, segundo arzobispo de Lima. El Papa recordó que el prelado «deseaba que los indígenas proclamaran el Evangelio a sus familiares, amigos y vecinos» y subrayó que procuraba que abandonaran sus creencias tradicionales «por voluntad propia y sin coacción», tal como quedaba reflejado en sus visitas pastorales destinadas a conocer, ayudar y, en caso necesario, corregir a sus feligreses.

En este sentido, el Santo Padre vinculó aquel legado histórico con la realidad actual de la Iglesia: «Hoy, esta comunión se expresa en la sinodalidad y se convierte así en un estilo de vida eclesial en todos los niveles». Asimismo, presentó al histórico arzobispo como un pionero de la «civilización del amor» frente a los «constructores de Babel» de su época, e incluyó referencias a otras figuras relevantes de la santidad en el país, como Rosa de Lima, Martín de Porres y Francisco Solano. Al término de la ceremonia, lanzó una exhortación final a los asistentes: «Queridos hermanos y hermanas, mi camino llega a su fin, ¡pero el tiempo de misión continúa!».

El regreso a una diócesis conocida y su reciente recuperación médica

La estancia en Perú ha constituido la última etapa de la gira latinoamericana de León XIV, quien aterrizó en territorio peruano procedente de Argentina. El viaje ha tenido una especial relevancia personal para el Pontífice, dado que vivió durante veinte años en el país y desempeñó entre 2020 y 2021 el cargo de administrador apostólico al frente precisamente de la diócesis del Callao.

Esta visita apostólica se produce además semanas después de que su estado de salud centrara la atención internacional. El pasado mes de octubre, León XIV anunció por sorpresa durante el rezo del Ángelus que iba a someterse a una intervención quirúrgica para extirparle un nódulo en el pulmón. Tras la operación, el Vaticano confirmó que se trataba de un adenocarcinoma, recibiendo finalmente el alta médica por parte de los facultativos del hospital romano el 17 de octubre.