El encendido oficial del alumbrado navideño de Madrid se celebrará este próximo sábado 21 de noviembre a partir de las 19.00 horas y contará con una novedad sin precedentes en el centro de la capital. Un enjambre de 500 drones sobrevolará la Plaza de Cibeles para dibujar más de diez figuras navideñas al ritmo de la música, según ha anunciado este domingo la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, durante una visita a los trabajos de instalación del gran árbol de la Puerta del Sol.

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Primera exhibición aérea en el centro de la capital con Carlos Latre como presentador

El espectáculo aéreo supondrá un hito en la programación navideña madrileña, ya que hasta la fecha las exhibiciones de drones organizadas en la ciudad se habían desarrollado únicamente en espacios abiertos o parques situados en la periferia, como Madrid Río, la Casa de Campo o la Cuña Verde de Latina. «Será la primera vez que los drones vuelen por el centro de Madrid», subrayó Paloma García Romero durante su intervención ante los medios de comunicación.

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De cara a la cita del sábado a las 19.00 horas, el Ayuntamiento ultima los detalles de un programa que contará con el humorista Carlos Latre como maestro de ceremonias. No obstante, el Consistorio mantiene todavía en reserva la identidad de la persona encargada de pulsar el botón que activará la iluminación de toda la ciudad, así como otros elementos previstos para la jornada. «Habrá sorpresas para todos los públicos. Recordamos el espectáculo del año pasado, que fue muy especial, pero cada año nos intentamos superar para que lo disfruten todos los madrileños y quienes nos acompañen», explicó la delegada sin ofrecer más detalles. Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, manifestó hace unos días su deseo de que la cita vuelva a reflejar el espíritu de la capital: «Queremos que todos nos lo pasemos bien y que Madrid vuelva a mostrar ese ambiente de concordia y alegría que caracteriza a esta ciudad. Ese día nos vamos a juntar gente que pensamos muy diferente».

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🎄✨ ¡Madrid enciende la Navidad!



✨ El sábado 21 de noviembre, a las 19:00 h, tendrá lugar el encendido del alumbrado navideño



📍 Plaza de Cibeles



🌟 ¡Apunta la cita en el calendario! pic.twitter.com/0hEDzfryY5 — Ayuntamiento Madrid (@MADRID) November 11, 2026

El abeto de la Puerta del Sol y las novedades en la calle Velázquez

En paralelo a la organización del acto inaugural, los operarios municipales avanzan en el montaje de los principales elementos ornamentales distribuidos por las calles y plazas de Madrid. En la Puerta del Sol, la instalación del tradicional árbol de Navidad tuvo que retrasarse a causa de la acampada que ocupaba el enclave. Tras producirse el desalojo, los trabajos comenzaron con el montaje de la base el día de la Almudena, patrona de la capital. La estructura alcanza los 37 metros de altura —lo que equivale a un edificio de doce pisos—, presenta un diámetro de 14 metros y tiene un peso total de 45 toneladas. En su decoración incorpora una estrella en lo más alto, 245.000 puntos de luz, más de 3.100 bolas plateadas y 350 lazos rojos.

Asimismo, el despliegue navideño incluye novedades destacadas en otras arterias de la ciudad, como la calle Velázquez. Esta vía estrenará este año un conjunto compuesto por 31 ángeles gigantes que cruzarán su entorno. Cada una de estas figuras cuenta con 12 metros de longitud y 2,2 metros de altura, distribuyéndose a lo largo de toda la calle con más de 156.000 puntos led de tonalidad blanco cálido. Estas nuevas instalaciones se suman a las estructuras ya colocadas frente al edificio Metrópolis, en la Gran Vía, y en Plaza Castilla. Al mismo tiempo, otros puntos como el bulevar de Alcalá encaran la recta final de sus preparativos mediante los últimos trabajos de remate y plantación tanto en la glorieta como en el paseo central, completando así la puesta a punto de la ciudad junto a elementos como las 7.458 cadenetas y los 131 cerezos previstos en el conjunto de la iluminación navideña.