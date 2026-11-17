Antena 3 Noticias 2 fue lo más visto de la televisión ayer, lunes 16 de noviembre, con el 18,3 % de cuota de pantalla y 2.325.000 espectadores de media. Se emitió en Antena 3 a las 21:04.
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Los programas más vistos del prime time
- El Hormiguero (Carmen Machi) (Antena 3): 15,8 % de cuota y 1.970.000 espectadores
- La Revuelta (Aida,Paula & Carolina) (La 1): 12,5 % de cuota y 1.554.000 espectadores
- Horizonte (Cuatro): 11 % de cuota y 1.402.000 espectadores
- First Dates (Telecinco): 8,4 % de cuota y 1.039.000 espectadores
- En Tierra Lejana (Antena 3): 14,3 % de cuota y 962.000 espectadores
- La Isla de las Tentaciones (Telecinco): 15,3 % de cuota y 901.000 espectadores
- El Intermedio (laSexta): 6,5 % de cuota y 837.000 espectadores
- Masterchef Celebrity Legends (La 1): 13,3 % de cuota y 691.000 espectadores
- Cifras y Letras (La 2): 4,4 % de cuota y 584.000 espectadores
- El Comite (Cuatro): 8,6 % de cuota y 529.000 espectadores
Ranking de cadenas del lunes
Antena 3 fue la cadena más vista del día, con el 13,9 % de cuota de pantalla.
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- Antena 3: 13,9 %
- La 1: 13,1 %
- Telecinco: 9,6 %
- Temáticas de pago: 9,2 %
- Autonómicas (FORTA): 8,5 %
- Cuatro: 7,6 %
- laSexta: 5,8 %
- La 2: 3,1 %
Fuente: Barlovento Comunicación, con datos de Fifty5Blue (antes Kantar Media).
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