Antena 3 Noticias 2 fue lo más visto de la televisión ayer, lunes 16 de noviembre, con el 18,3 % de cuota de pantalla y 2.325.000 espectadores de media. Se emitió en Antena 3 a las 21:04.

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Los programas más vistos del prime time

El Hormiguero (Carmen Machi) (Antena 3): 15,8 % de cuota y 1.970.000 espectadores La Revuelta (Aida,Paula & Carolina) (La 1): 12,5 % de cuota y 1.554.000 espectadores Horizonte (Cuatro): 11 % de cuota y 1.402.000 espectadores First Dates (Telecinco): 8,4 % de cuota y 1.039.000 espectadores En Tierra Lejana (Antena 3): 14,3 % de cuota y 962.000 espectadores La Isla de las Tentaciones (Telecinco): 15,3 % de cuota y 901.000 espectadores El Intermedio (laSexta): 6,5 % de cuota y 837.000 espectadores Masterchef Celebrity Legends (La 1): 13,3 % de cuota y 691.000 espectadores Cifras y Letras (La 2): 4,4 % de cuota y 584.000 espectadores El Comite (Cuatro): 8,6 % de cuota y 529.000 espectadores

Ranking de cadenas del lunes

Antena 3 fue la cadena más vista del día, con el 13,9 % de cuota de pantalla.

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Antena 3: 13,9 % La 1: 13,1 % Telecinco: 9,6 % Temáticas de pago: 9,2 % Autonómicas (FORTA): 8,5 % Cuatro: 7,6 % laSexta: 5,8 % La 2: 3,1 %

Fuente: Barlovento Comunicación, con datos de Fifty5Blue (antes Kantar Media).

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