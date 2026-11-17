Los servicios de Inteligencia trasladaron la alerta sobre la situación crítica en El Hierro a través de «todos los cauces» oficiales a su disposición.

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El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) informó de manera reiterada al Ejecutivo sobre el elevado riesgo de desbordamiento de los recursos de acogida en las islas Canarias tras la crisis migratoria registrada previamente en Ceuta. Según ha trascendido, los servicios de Inteligencia pusieron especial énfasis en la vulnerabilidad y la presión asistencial que afrontaba la isla de El Hierro.

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De acuerdo con los datos conocidos, las advertencias no se limitaron a un único informe puntual, sino que fueron comunicadas de forma insistente y empleando «todos los cauces» reglamentarios y operativos disponibles para alertar a las autoridades competentes sobre el repunte de llegadas por la ruta atlántica.

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Anticipación ante el repunte en El Hierro

El análisis de los servicios de Inteligencia apuntaba a un desplazamiento de los flujos migratorios hacia el archipiélago canario una vez contenida la situación en la frontera ceutí. En estas comunicaciones, el CNI detalló el impacto que el incremento sostenido de embarcaciones tendría sobre las infraestructuras locales, señalando de manera específica la capacidad limitada de El Hierro para gestionar un volumen elevado de llegadas sin refuerzos extraordinarios.

Contexto de la gestión migratoria

La difusión de estas alertas se produce en el marco del debate político e institucional sobre la previsión y la respuesta logística ante el repunte migratorio en la ruta canaria. Mientras distintas administraciones y fuerzas políticas analizan el despliegue de medios y el reparto de menores no acompañados entre comunidades autónomas, el conocimiento de estos informes previos pone el foco en la información de la que disponía el Gobierno central antes de que se alcanzaran los picos de saturación en los centros de atención temporal del archipiélago.