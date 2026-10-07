Más Madrid ha propuesto que Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona, sea la candidata de Frente Amplio a las elecciones generales. A cambio, la formación busca liderar la lista en la Comunidad de Madrid. Esta propuesta se enmarca en los principios de «territorialidad, generosidad y funcionamiento confederal» que han estado trabajando los partidos que conforman Frente Amplio: IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y los Comuns.

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La ministra Mónica García, quien había ganado fuerza como candidata en los últimos días, cedería su lugar para encabezar la lista por Madrid, mientras que Colau lo haría por Barcelona, postulándose como presidenta del Gobierno. Más Madrid también reclama los números 2, 3 y 4 por la circunscripción madrileña para Emilio Delgado, Tesh Sidi y Eduardo Rubiño, respectivamente.

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Reacciones dentro de Frente Amplio

La propuesta de Más Madrid ha generado descontento en Frente Amplio. Izquierda Unida y Movimiento Sumar han llamado a la discreción y generosidad de todas las organizaciones, subrayando la importancia de un acuerdo global, democrático y compartido sobre las candidaturas. Desde Izquierda Unida, se hace un llamamiento a la responsabilidad de todas las formaciones políticas del Frente Amplio.

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El anuncio de las aspiraciones de Más Madrid ha sido recibido con críticas por parte de sus socios, quienes insisten en que las conversaciones deben mantenerse con discreción y que la candidatura debe ser fruto de un consenso entre todas las fuerzas implicadas.

Perspectivas electorales y alianzas

Frente Amplio espera mejorar sus perspectivas electorales tras confirmar su candidato y presentar su proyecto el próximo 17 de octubre. Sin embargo, las encuestas actuales no le otorgan más de 7 escaños si no se alía con Podemos. En las elecciones de 2023, Sumar obtuvo 26 diputados, con cinco elegidos por Madrid y otros cinco por Barcelona, entre otras circunscripciones.

La propuesta de Más Madrid podría relegar al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, al número 2 por Barcelona. Además, se considera la posibilidad de integrar a Podemos, que podría reclamar un puesto de salida para su candidata, Irene Montero. La alianza también busca cerrar acuerdos con formaciones como Compromís, Chunta Aragonesista o Mès, que desean mantener su identidad en la papeleta electoral y liderar sus circunscripciones.