El deporte español se encuentra profundamente sumido en el luto. El delantero del Club Deportivo Tenerife, Jesús de Miguel, ha fallecido este martes a los 30 años de edad en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, tal y como ha confirmado oficial y tristemente la entidad blanquiazul. El jugador no ha podido superar el empeoramiento crítico de su estado de salud tras el gravísimo incidente médico sufrido sobre el terreno de juego.

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Un fatal desenlace tras el choque contra el Andorra

El trágico desenlace tiene su origen en el encuentro disputado por el conjunto tinerfeño frente al FC Andorra. Durante el desarrollo del partido, un fortuito y brutal choque contra el guardameta rival, Jesús Owono, dejó al atacante madrileño inconsciente sobre el césped del Heliodoro Rodríguez López.

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La gravedad de la situación requirió la inmediata intervención de los servicios médicos de urgencia, que le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) antes de evacuarlo de urgencia en ambulancia —momento en el que logró recuperar temporalmente el pulso—, lo que motivó la suspensión definitiva del choque por acuerdo mutuo. Tras unas primeras horas de máxima angustia en la UCI y un posterior empeoramiento neurológico crítico, el jugador ha acabado perdiendo la vida.

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Conmoción unánime en el fútbol español

«Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento», reza el comunicado emitido por el club. La terrible noticia ha provocado una riada instantánea de condolencias institucionales, muestras de apoyo y mensajes de pésame procedentes de clubs de todas las categorías, compañeros de profesión y aficionados que lloran la pérdida del delantero blanquiazul.