Las autoridades avisan de un repunte de fraudes en los que los ciberdelincuentes toman el control de perfiles legítimos de familiares o amigos para exigir transferencias urgentes, acumulando ya casos con pérdidas cercanas a los 1.300 euros.

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CEUTA.— La Policía Nacional ha lanzado una advertencia en Ceuta ante el notable incremento de denuncias vinculadas a una modalidad de estafa telefónica a través de WhatsApp. A diferencia de los fraudes tradicionales basados en números desconocidos o mensajes con errores ortográficos, este método emplea cuentas completamente reales y activas de personas del entorno de la víctima.

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Los delincuentes logran infiltrarse o tomar el control de perfiles legítimos —como los de un hijo, un hermano o un amigo cercano— y se dirigen directamente a sus contactos habituales simulando una urgencia económica. El patrón recurrente utiliza excusas como haber superado el límite de gasto diario o la imposibilidad temporal de realizar una transferencia bancaria, solicitando un adelanto urgente de dinero bajo la promesa de devolverlo al día siguiente (con mensajes tipo: «¿Me haces un gran favor? Mañana te lo devuelvo, prometo»).

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Lo más alarmante de esta operativa, según detallan las autoridades policiales, es que la suplantación se produce de manera simultánea en los historiales de chat previos y con los números y fotografías originales, de modo que el titular legítimo puede seguir utilizando su dispositivo sin percatarse inicialmente de que están suplantando su identidad ante sus allegados.

Ante esta situación, la Policía Nacional recomienda extremar las precauciones, desconfiar de cualquier petición repentina de dinero y verificar siempre la veracidad de los hechos mediante una llamada telefónica convencional o en persona, evitando responder a través del propio chat de la aplicación.