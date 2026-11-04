Un nuevo episodio de violencia en el transporte público caballa deja a un trabajador herido tras recriminar una maniobra de tráfico. El sector cuenta ya con protocolos específicos ante la creciente inseguridad.

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Los hechos: una parada bloqueada y una agresión física

Un conductor de autobús urbano ha sido agredido este martes en la barriada de Juan Carlos I, concretamente en la parada situada en las inmediaciones del local Camarón.

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El incidente se desencadenó cuando el autobús tuvo que detenerse en paralelo a la parada debido a que esta se encontraba ocupada. Tras un percance y una discusión con el ocupante de un turismo que bloqueaba la zona, el conductor recibió un violento cabezazo por parte del agresor.

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Asistencia médica y denuncia policial

A consecuencia del golpe, el profesional del servicio público tuvo que trasladarse a un centro sanitario para recibir atención médica. Posteriormente, el afectado se dirigió a la Jefatura Superior de la Policía Nacional para interponer la correspondiente denuncia formal contra el presunto agresor.

Este nuevo ataque vuelve a poner el foco sobre la vulnerabilidad y los episodios de hostigamiento, tanto físicos como verbales, a los que se enfrentan de manera habitual los trabajadores del sector del transporte en Ceuta.

Inseguridad y protocolos en el transporte público

La reiteración de este tipo de situaciones incívicas y violentas ha obligado a las empresas y organismos gestores —como es el caso de Amgevicesa— a implantar protocolos específicos de protección para su personal. Estas medidas buscan trazar líneas de actuación claras ante agresiones y fomentar una respuesta de apoyo ciudadano hacia los trabajadores de los servicios públicos esenciales en la ciudad.