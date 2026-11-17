Sigue en directo el Singapore – Brasil. Aquí tienes el minuto a minuto —goles, tarjetas y cambios— con el marcador en vivo.
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📋 FINAL: Singapore 0 – 7 Brazil
🔄 min 90+1′ — Cambio en Singapore — entra S. Shahiran, sale J. Chew
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🔄 min 90+1′ — Cambio en Singapore — entra S. Baharudin, sale J. Bernard Pereira
🔄 min 90′ — Cambio en Singapore — entra R. Stewart, sale D. Teh
🔄 min 90′ — Cambio en Singapore — entra K. Nakamura, sale N. Mao
🔄 min 89′ — Cambio en Singapore — entra H. Stewart, sale S. Akbar
🔄 min 81′ — Cambio en Brazil — entra Rayan, sale Andre
⚽ min 74′ — Gol en propia puerta — R. Suhaimi (Brazil)
🔄 min 72′ — Cambio en Singapore — entra Song Ui-Young, sale H. Syahin
🔄 min 72′ — Cambio en Singapore — entra J. Mahler, sale L. Tan
🔄 min 72′ — Cambio en Singapore — entra I. Fandi, sale S. Anuar
🔄 min 71′ — Cambio en Brazil — entra Jonathan Jesus, sale Arthur Dias
🔄 min 70′ — Cambio en Brazil — entra Estevao, sale Alisson
⚽ min 65′ — ¡GOL de Brazil! Rayan (asist. Allan Elias)
🔄 min 61′ — Cambio en Brazil — entra Vinicius Junior, sale Allan Elias
🔄 min 61′ — Cambio en Brazil — entra Bruno Guimaraes, sale Marlon Gomes
🔄 min 60′ — Cambio en Brazil — entra Bruno Guimaraes, sale Marlon Gomes
🔄 min 60′ — Cambio en Brazil — entra Joao Gomes, sale Gabriel Bontempo
🔄 min 59′ — Cambio en Singapore — entra F. Zulkifli, sale G. Kweh
🔄 min 58′ — Cambio en Singapore — entra I. Mahbud, sale S. Buhari
🔄 min 58′ — Cambio en Singapore — entra R. Stewart, sale R. Suhaimi
⚽ min 51′ — ¡GOL de Brazil! Estevao (asist. Gabriel)
🟨 min 50′ — Tarjeta amarilla — J. Mahler (Singapore)
🟨 min 45′ — Tarjeta amarilla — S. Baharudin (Singapore)
⚽ min 42′ — ¡GOL de Brazil! Estevao
⚽ min 31′ — ¡GOL de Brazil! Endrick (asist. Estevao)
⚽ min 21′ — ¡GOL de Brazil!
⚽ min 15′ — ¡GOL de Brazil! Vinicius Junior
⚽ min 9′ — ¡GOL de Brazil! Vinicius Junior
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