El periodista contesta a las críticas sobre el sesgo en TVE y revela presuntas presiones políticas y económicas para frenar el inicio de emisiones del nuevo canal

El periodista Javier Ruiz ha expresado públicamente su desencanto con la trayectoria y el giro ideológico experimentado por Cuatro, señal que él mismo ayudó a inaugurar hace 21 años, el 7 de noviembre de 2005, junto a la figura de Iñaki Gabilondo en los espacios informativos. En vísperas de liderar la dirección editorial y presentar el programa nocturno ‘La Última Hora’ en el canal de nueva creación La Séptima —cuyo inicio de emisiones está fijado para este jueves 5 de noviembre—, el comunicador ha cuestionado la transformación del modelo televisivo de Mediaset y ha detallado las severas dificultades técnicas y administrativas superadas para la puesta en marcha de la nueva cadena impulsada por el empresario audiovisual José Miguel Contreras.

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Durante una entrevista concedida a ‘Media Festival’, el exconductor de ‘Mañaneros 360’ ha afirmado no reconocer la línea editorial de la cadena en la que desempeñó el rol de rostro visible de las noticias en el tramo de mediodía. Según sus declaraciones, el canal ha distorsionado su planteamiento progresista original para albergar espacios con posiciones próximas a la extrema derecha, dirigiendo sus críticas más severas hacia ‘Horizonte’, el formato emitido en Cuatro bajo la conducción de Iker Jiménez y Carmen Porter.

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Cuestionamiento de la línea editorial y críticas directas al programa ‘Horizonte’

En su valoración sobre los contenidos actuales del canal de Mediaset, Javier Ruiz ha calificado abiertamente de «basura» a determinados formatos, equiparando este tipo de emisiones con contenidos ajenos a la práctica periodística. El profesional ha señalado ejemplos concretos presenciados en la antena de Cuatro, entre los que ha citado insultos dirigidos a participantes de protestas como la acampada de la Puerta del Sol, considerando inaceptable el uso de descalificativos desde la posición mediática.

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Javier Ruíz llama basura al programa de "Horizonte" de Iker Jiménez. pic.twitter.com/pHQYWqsX8e — En1Minuto (@En1MinutoEsp) November 2, 2026

Ruiz ha rechazado asimismo que estas dinámicas se fundamenten en un mero concepto de polarización simétrica, argumentando la existencia de sectores dedicados activamente a la provocación. En el marco de sus reflexiones, el periodista ha apuntado que antiguos compañeros del propio medio manifiestan un sentimiento de ajenidad respecto al rumbo actual del proyecto televisivo, al tiempo que ha contestado a quienes tachan a Televisión Española de ‘Telepedro’ por un pretendido alineamiento con el Gobierno de Pedro Sánchez. Sobre esta cuestión, el comunicador ha planteado que la libertad de línea editorial opera del mismo modo en la televisión pública que en los grupos privados, señalando la incoherencia de omitir el sesgo en otras cadenas que respaldan abiertamente a dirigentes como Santiago Abascal o Alberto Núñez Feijóo.

Las trabas denunciadas antes del estreno de La Séptima

En relación con el inminente lanzamiento de La Séptima, donde Javier Ruiz asumirá la dirección editorial además de presentar la franja nocturna ‘La Última Hora’ entre las 21:00 y las 01:00 horas, el profesional ha revelado en declaraciones al Diario Público la existencia de intensas maniobras destinadas a impedir la salida al aire del proyecto televisivo promovido por José Miguel Contreras.

El periodista ha asegurado no haber presenciado con anterioridad un nivel similar de obstáculos contra la constitución de una señal de televisión en España. Según sus palabras, tras la concesión de 23 licencias en el mapa audiovisual español sin recursos asociados, el proyecto de La Séptima acumula tres procesos contencioso-administrativos, a los que se suman presuntas interferencias de carácter político, económico y técnico para obstaculizar el estreno programado para el jueves 5 de noviembre.