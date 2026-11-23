El presidente del Gobierno aborda la situación de sus dos inmuebles en propiedad durante su entrevista con Fernando González ‘Gonzo’ en LaSexta, donde reconoce que su arrendatario conoce su identidad como casero y señala la presencia de medios de comunicación en las inmediaciones de las viviendas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intervino este domingo en el programa Salvados, emitido en LaSexta, en el marco de una conversación en la que abordó la cuestión de la vivienda, uno de los asuntos centrales de la campaña electoral. Durante el transcurso de la entrevista televisiva, el jefe del Ejecutivo fue preguntado directamente acerca de su patrimonio inmobiliario, concretamente sobre los dos pisos que posee en propiedad y sobre si ambos inmuebles se encuentran actualmente en régimen de alquiler.

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Ante las cuestiones planteadas en el espacio televisivo, Pedro Sánchez confirmó de manera expresa que tiene las dos viviendas alquiladas. La intervención se produjo en un contexto de debate público en torno al acceso a la vivienda en plena campaña electoral, momento en el que el presentador del programa, Fernando González ‘Gonzo’, dirigió el interrogatorio hacia la gestión particular que el propio presidente realiza de los inmuebles de los que es titular.

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La relación con el inquilino y el conocimiento de la identidad del casero

Durante el diálogo mantenido en Salvados, Fernando González ‘Gonzo’ indagó en las condiciones y en la relación existente entre el presidente del Gobierno y la persona que reside en régimen de arrendamiento en su propiedad. Preguntado por el conductor del espacio acerca de si su inquilino se encuentra satisfecho con el alquiler, Pedro Sánchez respondió manifestando su percepción sobre el grado de conformidad del arrendatario: «Creo que sí está contento».

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Asimismo, el periodista preguntó al jefe del Ejecutivo si la persona que ocupa la vivienda tiene conocimiento de que su casero es el presidente del Gobierno. Sánchez ratificó que el inquilino sabe efectivamente quién es el propietario del inmueble, aunque valoró la situación personal que ello puede suponer para el arrendatario al afirmar: «Me parece una faena». En esa misma línea, el presidente precisó que la persona que vive de alquiler en su piso tiene libertad para comentar esa circunstancia y señaló literalmente que «puede decirlo».

Tiene dos pisos en alquiler. Y miles de viviendas públicas por construir. #SalvadosPedroSánchez pic.twitter.com/qbFDLVYLwn — Salvados (@salvadostv) November 22, 2026

La discreción del arrendatario y la presencia de cámaras en los pisos

A continuación, Pedro Sánchez matizó la forma en que, según su criterio, el inquilino gestiona esa información en su día a día. El presidente del Gobierno explicó que considera que el arrendatario opta por mantener la reserva fuera de determinados círculos debido a la atención mediática que rodea a las propiedades que comparte con su esposa, Begoña.

En palabras del propio jefe del Ejecutivo durante su intervención en el programa de LaSexta, el motivo de esa cautela responde al seguimiento informativo sobre dichos inmuebles: «Creo que lo dice en entornos discretos por la persecución que hacen medios de comunicación que se ponen con sus cámaras en los pisos que tenemos alquilados Begoña y yo». De este modo, Sánchez vinculó la discreción con la que su inquilino se refiere a la identidad de su casero con la presencia de cámaras y profesionales de la información en el entorno de las dos viviendas que mantiene en alquiler junto a su mujer.

La entrevista en Salvados dejó así constancia de la postura y las explicaciones ofrecidas por el presidente del Gobierno respecto a los dos pisos que tiene en propiedad y en régimen de arrendamiento, un asunto planteado por Fernando González ‘Gonzo’ dentro del bloque dedicado a la vivienda en el transcurso de la campaña electoral.