El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el mandatario argentino, Javier Milei, han protagonizado este jueves un saludo sumamente frío y protocolario en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana que se celebra en Madrid, evidenciando la profunda tensión política que mantiene distanciados a ambos dirigentes.

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Un cara a cara marcado por la tensión institucional

El encuentro ha supuesto el primer cara a cara formal entre ambos líderes después de las recientes descalificaciones y cruces de declaraciones que sacudieron la relación bilateral en las últimas semanas. Pese a coincidir en el recinto multilateral que reúne a los jefes de Estado y de Gobierno de la comunidad iberoamericana, la interacción se ha reducido a la mínima expresión exigida por el protocolo institucional.

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La presencia del dirigente argentino en la capital española ha estado rodeada de una gran expectación política y mediática, acentuada por la distancia ideológica y los desencuentros públicos previos con el Ejecutivo central. Con este escueto y distante saludo, ambos mandatarios han cumplido con las formalidades de la cumbre sin que se haya producido un acercamiento en sus posturas políticas.

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