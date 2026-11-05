El establecimiento del cocinero Bittor Arginzoniz, ubicado en la localidad vizcaína de Axpe, alcanza el número uno del prestigioso ranking mundial tras una década asentado entre las diez primeras posiciones.

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El dominio del fuego y la materia prima en lo más alto de la gastronomía mundial

Sin necesidad de recurrir a espumas, ahumados imposibles, elaboraciones que simulan obras de arte ni técnicas propias de laboratorio, el Asador Etxebarri se ha proclamado como el mejor restaurante del mundo. El establecimiento, situado en la pequeña localidad de Axpe (Vizcaya), ha alcanzado la primera posición de la prestigiosa lista The 50 durante la gala celebrada en Lima (Perú). La propuesta defendida por su creador, Bittor Arginzoniz, demuestra que la máxima excelencia gastronómica puede alcanzarse a través del respeto absoluto por el producto de calidad, la madera y el fuego como eje central de toda la experiencia.

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El reconocimiento a Etxebarri marca un hito histórico tras una década en la que el cocinero vasco se ha mantenido de forma constante entre los diez primeros puestos de la clasificación. Asimismo, este triunfo supone un nuevo hito para el sector culinario nacional. Hasta la fecha, únicamente tres establecimientos españoles habían conseguido encabezar este ranking internacional: elBulli, que lideró la lista en cinco ocasiones; El Celler de Can Roca, que lo logró en el año 2013; y Disfrutar, reconocido en 2024. Con el triunfo del asador vizcaíno, España suma ya cuatro restaurantes que han alcanzado la cima de la gastronomía global.

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Una trayectoria autodidacta vinculada a la precisión de las brasas

La trayectoria profesional de Bittor Arginzoniz difiere notablemente de los itinerarios habituales en la alta cocina. El chef no se formó en escuelas de hostelería y, antes de dedicarse por completo a los fogones, ejerció empleos como leñador y electricista. Su aprendizaje en la cocina se desarrolló de manera autodidacta, especializándose en el manejo de la parrilla hasta alcanzar un nivel de precisión extraordinario. En la propuesta de Etxebarri no tienen espacio los artificios ni los planteamientos conceptuales, cediendo todo el protagonismo al control del fuego mediante el uso de distintos tipos de madera y parrillas de altura regulable para adaptar la cocción a cada alimento.

Durante su discurso de agradecimiento tras recibir el galardón en la capital peruana, Arginzoniz quiso reivindicar el valor del fuego al calificarlo como «la técnica más ancestral» de la cocina. Del mismo modo, el cocinero vasco dedicó unas palabras a recordar la importancia de los conocimientos culinarios tradicionales transmitidos históricamente por madres y abuelas, los cuales constituyen la base de su filosofía ante las brasas. Este saber hacer ha encandilado tanto a personalidades célebres como al público diverso que acude al local para probar sus elaboraciones.

Oferta gastronómica y coste del menú degustación

La propuesta culinaria del Asador Etxebarri se articula de forma exclusiva en torno a un único menú degustación, cuyo contenido se adapta de manera continua a la estacionalidad del calendario y a la disponibilidad de la materia prima en el mercado. Debido a esta dependencia de los productos de temporada, la composición del menú varía según la época del año. De este modo, la oferta puede incluir ingredientes como los espárragos o los guisantes lágrima durante los meses de primavera, mientras que en la temporada invernal ganan presencia productos como el erizo.

La experiencia gastronómica completa en el establecimiento de Axpe tiene un precio aproximado de 300 euros por persona, cifra en la que no se incluye el maridaje de bebidas. Con este reconocimiento, la cocina a la brasa de Arginzoniz consolida su modelo basado en la simplicidad técnica, la selección de la materia prima y el control de la madera frente a las tendencias de la alta cocina contemporánea.